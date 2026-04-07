Hà Nội: Hoạt động kinh doanh tại Bảo Tín Minh Châu vẫn diễn ra bình thường

Sáng 7/4, hoạt động mua bán tại các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn ra bình thường, lượng khách đến giao dịch khá đông. Doanh nghiệp khẳng định hoạt động kinh doanh thông suốt, trong khi cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các nội dung liên quan.

Lượng khách đến giao dịch khá đông, chủ yếu là khách mua, trong khi số người bán ra không nhiều.

Tại một số cửa hàng, khách hàng xếp hàng chờ đến lượt giao dịch, nhân viên vẫn phục vụ liên tục theo quy trình.

Trước đó, doanh nghiệp này đã phát đi thông báo khẳng định mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra thông suốt, đồng thời cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ các nội dung liên quan.

Theo doanh nghiệp, bộ máy quản trị đã được kiện toàn, hoạt động điều hành hiện do người đại diện pháp luật mới đảm nhiệm.

Cũng trong ngày, giá vàng nhẫn trơn được niêm yết ở mức khoảng 168 đến 171 triệu đồng mỗi lượng, giảm so với phiên trước.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các nội dung liên quan vụ việc./.