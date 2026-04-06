Kỳ họp khởi đầu nhiệm kỳ với quyết tâm mới, khí thế mới

Ngày 6/4, Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc trọng thể và bước vào ngày làm việc đầu tiên với nhiều nội dung quan trọng.

500 đại biểu dự Kỳ họp đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào trên cương vị đại biểu Quốc hội khóa XVI và khẳng định sẽ quyết tâm hoàn thành trọng trách đại biểu dân cử với tất cả trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh.

Các đại biểu Quốc hội đều ấn tượng sâu sắc với bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh các đại biểu Quốc hội phải bắt đầu nhiệm kỳ bằng tâm thế kiến tạo, gánh trên vai trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia, đối với niềm tin của nhân dân, đối với tương lai của các thế hệ mai sau.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước đặt ra những yêu cầu rất cao về đổi mới chất lượng hoạt động nghị trường, các đại biểu đều khẳng định bước vào kỳ họp với quyết tâm mới, khí thế mới./.