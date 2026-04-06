Quốc hội khóa XVI: Tập trung hoàn thiện thể chế, tăng trưởng kinh tế hai con số

Ngày 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức diễn ra tại Nhà Quốc hội. Bên lề kỳ họp, đại biểu Quốc hội bày tỏ tin tưởng với đội ngũ 500 đại biểu đại diện cho cử tri của cả nước (những đại biểu dân cử, tiêu biểu, có nhiều đóng góp và sắp tới sẽ đóng góp quan trọng hoàn thiện thể chế giai đoạn mới), nhiệm kỳ Quốc hội lần này sẽ hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp hơn, đáp ứng niềm tin của cử tri, nhân dân cả nước.

Tuy vậy, để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội Đảng và Nhà nước đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, mỗi đại biểu Quốc hội cũng cần phải nỗ lực hơn.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc

Chia sẻ với báo chí bên lề phiên họp, đại biểu Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, cho biết tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Quốc hội bầu ra 500 đại biểu đại diện cho cử tri của cả nước để tham gia vào cơ quan dân cử. Đây là đội ngũ đại biểu có nhiều đóng góp và sắp tới sẽ đóng góp quan trọng hoàn thiện thể chế giai đoạn mới.

Tuy vậy, trong bối cảnh đất nước thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược với các chỉ thị, nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra, thể chế cần bắt kịp những nội dung này để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI cũng sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ. Đầu tiên và quan trọng nhất là Quốc hội bầu chức danh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các đại biểu Quốc hội sáng suốt bầu ra các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những người có nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Với tinh thần đó, các đại biểu sẽ tích cực tham gia bầu các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, phê chuẩn các chức danh theo quy định của pháp luật.

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm sáng 6/4 cũng nhấn mạnh công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế và công tác giám sát là những nhiệm vụ hết sức quan trọng, mang tính căn cơ của Quốc hội khóa này.

“Với trách nhiệm, tâm huyết và kinh nghiệm thực tiễn từ địa phương, trước cử tri và nhân dân, tôi sẽ nỗ lực hết mình, tổng hợp đầy đủ những vấn đề mà cử tri quan tâm, trong đó công tác xây dựng thể chế là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, công tác xây dựng pháp luật đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội, với vai trò đại diện cho tiếng nói của cử tri, ngành, địa phương mình, phải phát huy tiếng nói trách nhiệm, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh hiện nay,” đại biểu Đặng Bích Ngọc nói.

Mỗi đại biểu Quốc hội không ngừng nâng cao bản lĩnh, trình độ, đặc biệt là năng lực phản biện và tư duy đổi mới. (Nguồn ảnh: TTXVN)



Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cũng cho biết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã chỉ ra nhiều vấn đề còn “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế xã hội, trong đó nút thắt chủ yếu nằm ở thể chế. Trước yêu cầu đó, Quốc hội đặt ra mục tiêu quan trọng là tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc và bất cập từ thực tiễn như các vấn đề phát sinh từ cơ sở, đặc biệt liên quan đến phân cấp, phân quyền.

Cùng với đó là việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư; quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp,… Do đó, đại biểu Đặng Bích Ngọc cho rằng cần có các quy định bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức triển khai từ Trung ương đến cơ sở. Đây cũng là những nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Quốc hội khóa XVI.

Nếu công tác hoàn thiện thể chế được thực hiện tốt, sẽ tạo điều kiện quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Đảng và Nhà nước đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Mỗi đại biểu Quốc hội sẽ phải nỗ lực hơn nữa

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp tiếp nối khóa XV, tiếp tục hoàn thiện về thể chế và pháp luật. Do đó, việc sửa đổi pháp luật, ban hành các chính sách khắc phục hạn chế, vướng mắc đang đặt ra sẽ đáp ứng nguyện vọng của cử tri cả nước, phù hợp với định hướng phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế thời gian tới.

Theo đại biểu Thanh Thúy, điểm nhấn của kỳ họp này là việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Do vậy, để tăng sự phân cấp phân quyền đòi hỏi phải tăng nguồn lực, tăng trách nhiệm cán bộ cấp cơ sở mới đáp ứng yêu cầu, trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặt ra với địa phương.

Trong xu thế đổi mới, mỗi đại biểu Quốc hội cũng phải không ngừng nâng cao bản lĩnh, trình độ, đặc biệt là năng lực phản biện và tư duy đổi mới; phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng mong muốn của cử tri dành cho các đại biểu.

Đánh giá lạc quan, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, cho rằng Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đặt nền móng cho hoạt động của cả một nhiệm kỳ Quốc hội và Chính phủ.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ quyết định những vấn đề nhân sự quan trọng của đất nước, bầu bộ máy cán bộ cấp cao của Quốc hội, Chính phủ, đảm bảo sự lãnh đạo liên tục, xuyên suốt và hiệu quả của bộ máy Nhà nước. Cùng với công tác nhân sự, kỳ họp lần thứ nhất cũng tiếp tục quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, xem xét các dự án luật, nên đây là một khởi đầu của khóa mới, hứa hẹn một nhiệm kỳ thành công rực rỡ.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra ngay sau kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, do đó hoạt động của Quốc hội khóa này sẽ thể chế hóa kịp thời, hiệu quả, sâu sắc các đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng. Tuy vậy, trước thời cơ mới và vận hội mới của đất nước, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập sâu rộng với quốc tế, việc phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số đòi hỏi công tác lập pháp, giám sát đều phải có những đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng khoa học hơn, hiện đại hơn, dân chủ hơn, nhanh nhạy hơn.

“Quốc hội thực sự đang hành động với tinh thần quyết liệt, khẩn trương. Bộ máy mới đảm bảo đủ năng lực, tự tin và quyết tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong Đại hội lần thứ XIV của Đảng,” đại biểu Việt Nga nói./.

