Sạt lở ở Đồng Tháp làm cắt đứt hoàn toàn tuyến đường huyết mạch Đông sông Phú An

Ngày 12/4, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường Đông sông Phú An, thuộc xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp, làm đứt hoàn toàn tuyến giao thông huyết mạch, gây thiệt hại lớn về hạ tầng và đe dọa trực tiếp đến đời sống, sản xuất của hàng ngàn hộ dân trong khu vực.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Bình Phú, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 cùng ngày tại khu vực ấp 2. Đoạn sạt lở dài khoảng 75 m, thuộc phần đất của hộ ông Trần Trương Hữu Tấn và ông Phạm Minh Tâm.

Tại hiện trường, toàn bộ thân đê bao ngăn triều cường kết hợp với mặt đường giao thông Đông sông Phú An đã bị nhấn chìm hoàn toàn xuống lòng sông.

Các vết nứt tiếp tục xuất hiện và có xu hướng lan rộng, khiến nguy cơ sạt lở tiếp diễn ở khu vực lân cận là rất cao. Tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn, mọi hoạt động lưu thông qua khu vực buộc phải dừng lại.

Vụ sạt lở còn ảnh hưởng trực tiếp đến 5 căn nhà của 6 hộ dân, trong đó có 1 hộ nghèo cần hỗ trợ khẩn cấp. Các căn nhà hiện đang trong tình trạng nguy hiểm, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nếu tình hình sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đáng lo ngại, sự cố làm mất hoàn toàn đoạn đê bao bảo vệ sản xuất, đe dọa hơn 500 ha sầu riêng của người dân trong khu vực. Trong trường hợp triều cường dâng cao, nguy cơ ngập úng và thiệt hại kinh tế đối với vùng chuyên canh này là rất lớn.

Bên cạnh đó, khoảng 1.000 hộ dân cùng nhiều học sinh bị ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa hằng ngày do tuyến đường bị gián đoạn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời. Lực lượng chức năng tiến hành thiết lập rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và cấm người dân qua lại khu vực sạt lở; đồng thời tổ chức điều tiết, hướng dẫn người dân lưu thông theo hướng đường Gò Da để đảm bảo an toàn.

Chính quyền xã cũng phân công cán bộ trực 24/24 tại hiện trường để theo dõi sát diễn biến, sẵn sàng hỗ trợ 6 hộ dân di dời người và tài sản khi có tình huống xấu xảy ra.

Trước mức độ thiệt hại lớn và vượt quá khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban Nhân dân xã Bình Phú đã có báo cáo, kiến nghị khẩn cấp đến cơ quan cấp trên. Địa phương đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ngành liên quan sớm tổ chức đoàn khảo sát chuyên môn, đánh giá hiện trạng để đưa ra giải pháp xử lý kỹ thuật phù hợp.

Cùng đó, địa phương cũng kiến nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục khẩn cấp đoạn đê bao bị sạt lở, đồng thời triển khai các chính sách an sinh xã hội nhằm ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng, nhất là các hộ nghèo, hộ có nhà ở nằm trong vùng nguy hiểm.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản./.

An Giang khẩn trương khắc phục sạt lở dài 50m bên bờ sông Hậu Vụ sạt lở làm sụp hoàn toàn bờ kè bảo vệ và 2 băng tải lúa gạo của Công ty Lương thực thực phẩm An Giang xuống sông Hậu. Vụ sạt lở không có thương vong về người.