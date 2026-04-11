An Giang khẩn trương khắc phục sạt lở dài 50m bên bờ sông Hậu

Sáng 11/4, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã đến kiểm tra tình hình sạt lở tại khu vực bờ sông Hậu thuộc ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang để chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục sạt lở.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 10/4, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Vĩnh Thạnh Trung nhận được tin báo của người dân ấp Vĩnh Phú về việc xảy ra sạt lở tại đoạn sông Hậu, thuộc khu vực Kho An Giang 5 của Công ty Lương thực thực phẩm An Giang.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Vĩnh Thạnh Trung phối hợp các ngành liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, khảo sát điểm sạt lở.

Qua khảo sát phát hiện vị trí sạt lở thuộc khu vực Kho An Giang 5 của Công ty Lương thực thực phẩm An Giang với chiều dài khoảng 50 m, chiều rộng tính từ thềm sàn của Công ty lương thực thực phẩm An Giang khoảng 15m.

Vụ sạt lở làm sụp hoàn toàn bờ kè bảo vệ và 2 băng tải lúa gạo của Công ty Lương thực thực phẩm An Giang xuống sông Hậu. Vụ sạt lở không có thương vong về người.

Nguyên nhân sạt lở bước đầu được xác định do mực nước sông Hậu đang xuống thấp, nền đất ven sông chủ yếu là cát yếu, trong khi khu vực tập kết lúa, gạo có tải trọng lớn, làm gia tăng áp lực lên bờ sông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Vĩnh Thạnh Trung đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban chỉ huy quân sự xã, Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) cùng lực lượng thường trực đến hiện trường hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức di dời lúa gạo xa khỏi vị trí sạt lở, đồng thời tổ chức trực gác, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.

Kiểm tra tình hình sạt lở tại khu vực kho An Giang 5 của Công ty Lương thực thực phẩm An Giang (ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung) sáng ngày 11/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị Công ty Lương thực thực phẩm An Giang cùng chính quyền xã Vĩnh Thạnh Trung khẩn trương triển khai các phương án khắc phục sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.

Ông Ngô Công Thức yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh khẩn trương khảo sát, đánh giá toàn diện nguy cơ sạt lở tại khu vực kho chứa của Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang và vùng lân cận, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý phù hợp, bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Đồng thời yêu cầu các Sở Tài chính, Xây dựng nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định, góp phần giảm bớt khó khăn, sớm ổn định hoạt động.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Vĩnh Thạnh Trung theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo khi có tình huống phát sinh. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ doanh nghiệp di dời tài sản đến nơi an toàn.

Để sớm khắc phục vụ sạt lở, ông Lê Trà Bảo Khương, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang cho biết xã đã có kiến nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sớm khảo sát, đánh giá hiện trạng, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang xem xét hỗ trợ địa phương kinh phí khắc phục.

Trong ngày 11/4, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Vĩnh Thạnh Trung cũng tiếp tục bố trí nhân lực tuần tra, theo dõi khu vực sạt lở, kịp thời báo cáo lên cấp trên khi có diễn biến bất thường về sạt lở để chỉ đạo xử lý./.

