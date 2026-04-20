Hàng nghìn người được trở lại nhà sau thảm kịch cháy chung cư ở Hong Kong

Ngày 20/4, những cư dân mất nhà ở trong vụ cháy chung cư kinh hoàng tại Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt đầu trở về để thu gom đồ đạc còn sót lại tại hiện trường.

Đây là lần đầu tiên họ được bước vào căn hộ của mình kể từ sau thảm kịch xảy ra hồi tháng 11/2025.

Những cư dân nói trên có 3 giờ để vào nhà tìm đồ đạc. Theo chính quyền địa phương, với khoảng 6.000 cư dân và khoảng 1.700 căn hộ, quá trình này sẽ kéo dài đến đầu tháng 5 tới.

Các quan chức khuyến cáo người dân nên chuẩn bị tinh thần trước khi nhìn thấy lại căn hộ của mình. Bởi theo thông báo của Sở cứu hỏa Hong Kong, hơn 920 căn nhà đã bị hư hại và một số bị phá hủy hoàn toàn.

Những hình ảnh được cơ quan chức năng công bố cho thấy trần nhà và tường của một số căn hộ đã bị sập hoặc cháy đen, bên trong ngổn ngang những mảnh vụn. Khi trở về căn hộ, cư dân cũng được khuyến nghị đeo khẩu trang, mũ bảo hiểm và găng tay để đảm bảo an toàn.

Mặc dù khu chung cư nói trên ghi nhận nhiều thiệt hại, chính quyền Hong Kong đã đề nghị mua lại khu căn hộ với giá thị trường trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Dẫu vậy, việc xây dựng lại khu chung cư trên cùng một địa điểm được cho là không khả thi.

Vụ hỏa hoạn lớn nhất trong nhiều thập kỷ ở Hong Kong đã cướp đi sinh mạng của 168 người khi thiêu rụi 7 trong số 8 tòa chung cư tại khu phức hợp cao tầng Wang Fuk Court vào tháng 11/2025.

Hiện nhiều khu vực nguy hiểm ở quận Tai Po vẫn bị phong tỏa trong khi cơ quan chức năng đã tiến hành gia cố một số nơi hư hỏng./.

