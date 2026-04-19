Đức: Thủ đô Berlin lại mất điện trên diện rộng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 18/4, khu vực Nikolassee nằm ở phía Tây Nam thủ đô nước Đức tiếp tục ghi nhận sự cố mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng tới 1.314 hộ gia đình.

Đáng chú ý, sự cố xảy ra chỉ vài tháng sau vụ tấn công phá hoại nhằm vào hạ tầng lưới điện tại khu vực này.



Đại diện đơn vị vận hành lưới điện Stromnetz Berlin GmbH cho biết, sự cố xảy ra vào khoảng 22h theo giờ địa phương ngày 18/4 (tức 3h ngày 19/4 theo giờ Việt Nam).

Cơ quan chức năng dự kiến sẽ khôi phục hoàn toàn việc cấp điện cho các hộ dân trước nửa đêm. Nguyên nhân chính xác dẫn đến tình trạng mất điện đang được điều tra làm rõ.



Trước đó, hồi đầu tháng 1, khu vực phía Tây Nam Berlin cũng đã hứng chịu đợt mất điện dài nhất trong lịch sử thời hậu chiến. Nguyên nhân được xác định là do một vụ tấn công phá hoại cầu cáp điện.

Vụ việc này khiến khoảng 100.000 người thuộc 45.000 hộ gia đình và hơn 2.000 doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất điện và mất hệ thống sưởi kéo dài nhiều ngày trong điều kiện thời tiết giá rét, băng tuyết. Đến ngày 7/1, mạng lưới điện mới được khôi phục hoàn toàn sau 4 ngày.



Trước những thiệt hại nghiêm trọng trên, chính quyền Berlin đã nhận được hơn 2.800 đề nghị hỗ trợ chi phí từ những người dân phải sơ tán đến các khách sạn để tránh rét.

Hiện công tác chi trả được thực hiện thông qua chính quyền quận Steglitz-Zehlendorf./.





