Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 200 ngôi nhà, hàng trăm người phải sơ tán

Ngày 19/4, khoảng 445 người đã phải sơ tán sau khi một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi hơn 200 ngôi nhà tại một làng ven biển ở bang Sabah, Malaysia, hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Phan An
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại làng ven biển ở bang Sabah, phía Bắc đảo Borneo, Malaysia ngày 19/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại làng ven biển ở bang Sabah, phía Bắc đảo Borneo, Malaysia ngày 19/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 19/4, nhà chức trách Malaysia cho biết hàng trăm người đã phải sơ tán sau khi một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi hơn 200 ngôi nhà tại một làng ven biển ở bang Sabah, phía Bắc đảo Borneo.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa và cứu hộ huyện Sandakan, ông Jimmy Lagung, cho biết đám cháy bùng phát lúc 1h32 ngày 19/4 (giờ địa phương).

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại làng ven biển ở bang Sabah, phía Bắc đảo Borneo, Malaysia ngày 19/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gió mạnh cùng mật độ nhà ở dày đặc đã khiến ngọn lửa lan nhanh, trong khi điều kiện thủy triều xuống thấp cũng gây khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Cho đến nay, khoảng 445 người đã phải sơ tán. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chính phủ liên bang đang phối hợp với chính quyền bang Sabah để cung cấp hỗ trợ thiết yếu và bố trí nơi ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)
