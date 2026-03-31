Hà Nội: Hỏa hoạn bùng phát tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo lúc rạng sáng

Khoảng 5 giờ ngày 31/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo có diện tích khoảng 700m2 tại khu vực xóm 11 (thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, Hà Nội).

Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân và lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng báo động; đồng thời triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu nhằm khống chế cháy lan và hạn chế thiệt hại.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, đám cháy xảy ra lúc sáng sớm. Ngọn lửa bùng phát mạnh và có nguy cơ lan rộng do bên trong kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

Trước tình hình đó, lực lượng tại chỗ gồm: Công an xã, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương đã tích cực triển khai phương châm “4 tại chỗ,” tổ chức chữa cháy bước đầu; đồng thời khẩn trương di dời tài sản và hỗ trợ các hộ dân nhằm ngăn cháy lan sang khu vực dân cư.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) khẩn trương có mặt tại hiện trường với 12 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sỹ được huy động.

Trung tá Vũ Đức Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội), trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác chữa cháy và đảm bảo an ninh, trật tự khu vực.

Khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày (31/3), đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang khu dân cư xung quanh. Công tác làm mát, dập tàn và kiểm tra hiện trường tiếp tục được triển khai nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy trở lại.

Vụ cháy chưa ghi nhận thông tin thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê, đánh giá. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ theo quy định./.

