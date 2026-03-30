Hà Nội: Nỗ lực dập tắt đám cháy ở nhà xưởng tại phường Thanh Liệt

Khoảng 0 giờ 30 phút sáng 30/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội) khiến nhiều người dân xung quanh hoảng sợ, tri hô dập lửa.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Theo nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa bốc cao kèm theo cột khói hàng chục mét bao trùm khu vực nhà xưởng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã huy động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với Công an phường, người dân địa phương tiến hành chữa cháy và tìm kiếm, cứu nạn./.

Hiện trường vụ cháy lớn xưởng gỗ trong đêm tại Hà Nội Khoảng 23h40 ngày 29, rạng sáng 30/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng gỗ đối diện bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), phường Thanh Liệt, Hà Nội.