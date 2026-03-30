Xã hội

Hà Nội: Nỗ lực dập tắt đám cháy ở nhà xưởng tại phường Thanh Liệt

Ngọn lửa bốc cao kèm theo cột khói hàng chục mét bao trùm khu vực nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Hùng Mạnh
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Khoảng 0 giờ 30 phút sáng 30/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội) khiến nhiều người dân xung quanh hoảng sợ, tri hô dập lửa.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Theo nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa bốc cao kèm theo cột khói hàng chục mét bao trùm khu vực nhà xưởng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã huy động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với Công an phường, người dân địa phương tiến hành chữa cháy và tìm kiếm, cứu nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#hỏa hoạn #cháy xưởng gỗ TP. Hà Nội
Tin liên quan

Nhiều cây xanh bị đổ, gãy gây ách tắc giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Dông lốc gây nhiều thiệt hại ở Lào Cai

Ảnh hưởng của dông lốc, trên tỉnh lộ 174, thuộc địa bàn phường Trung Tâm, nhiều cây xanh cũng bị gãy, đổ xuống đường làm hư hỏng xe ôtô của người đi đường và gây ách tắc giao thông.