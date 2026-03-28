Nỗ lực khống chế đám cháy rừng và cháy bãi rác ở Lâm Đồng

Vụ cháy bắt đầu từ trưa 27/3 và nhanh chóng lan rộng trong khu vực bãi rác, do ngọn lửa lan rộng đã khiến khói bụi tràn vào các khu dân cư thuộc các thôn Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, thôn 14 của xã Cát Tiên.

Nguyễn Dũng
Đám cháy tại bãi rác dốc Đá Mài (xã Cát Tiên, Lâm Đồng) xuất hiện từ trưa 27/3 và hiện đang được các lực lượng chức năng nỗ lực khống chế, dập tắt. (Ảnh: TTXVN phát)
Đám cháy tại bãi rác dốc Đá Mài (xã Cát Tiên, Lâm Đồng) xuất hiện từ trưa 27/3 và hiện đang được các lực lượng chức năng nỗ lực khống chế, dập tắt. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 28/3, khoảng 100 người thuộc các lực lượng của phường 3 Bảo Lộc và các đơn vị chức năng đã nỗ lực khống chế đám cháy rừng nghèo kiệt trên khu vực đèo Bảo Lộc (thuộc quốc lộ 20, đoạn qua phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ 20 ngày 28/3, tại khu vực đỉnh đèo Bảo Lộc có nhiều cây bụi, tre nứa, cỏ lau (thuộc tiểu khu 476).

Ngay khi nhận tin báo, các lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương, Đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khu vực 3… khoảng 100 người đã được huy động đến hiện trường để dập lửa, ngăn không cho cháy lan sang khu vực khác.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khoanh vùng khu vực rừng cháy, ngăn chặn ngọn lửa không để lan rộng.

Cũng trong ngày 28/3, lực lượng chức năng của xã Cát Tiên (Lâm Đồng) cũng đang tích cực khống chế đám cháy tại bãi rác dốc Đá Mài gây ô nhiễm khu dân cư xung quanh.

Được biết, vụ cháy bắt đầu từ trưa 27/3 và nhanh chóng lan rộng trong khu vực bãi rác, do ngọn lửa lan rộng đã khiến khói bụi tràn vào các khu dân cư thuộc các thôn Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, thôn 14 của xã Cát Tiên.

Đến chiều 28/3, dù cơ quan chức năng thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Bãi rác dốc Đá Mài (xã Cát Tiên) có diện tích hơn 2ha, hoạt động từ năm 2001 và tiếp nhận khoảng 30 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày.

Những năm qua bãi rác đã rơi vào tình trạng quá tải do hết diện tích chôn lấp, gây ô nhiễm môi trường cho khu vực xung quanh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cháy #phòng cháy chữa cháy #bãi rác Lâm Đồng
