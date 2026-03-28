Cà Mau: Bình gas mini phát nổ, 2 người bị thương nặng

Tối 28/3, nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ bình gas mini nghiêm trọng trong lúc nấu ăn, khiến hai người bị bỏng.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, trong lúc đang sử dụng bếp gas mini để nấu ăn, bình gas bất ngờ phát nổ.

Vụ tai nạn khiến bà Dương Kim Tuyến bị bỏng diện tích khoảng 80% cơ thể và anh Nguyễn Văn Duy bị bỏng khoảng 18% cơ thể.

Ngay sau khi tiếng nổ phát ra, người dân xung quanh cùng chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt hỗ trợ dập tắt đám cháy, sơ cứu, đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Do tình trạng quá nặng, cả hai bệnh nhân đã được chuyển gấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trước sự việc đáng tiếc trên, Đoàn công tác Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đất Mũi đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Chính quyền địa phương đã trao hỗ trợ 2 triệu đồng để gia đình lo chi phí viện phí trước mắt; vận động hai nhóm thiện nguyện tại xã Phan Ngọc Hiển hỗ trợ thêm cho gia đình bà Dương Kim Tuyến số tiền 11,8 triệu đồng để trang trải kinh phí điều trị.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn khi sử dụng bình gas mini.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, bình gas mini chỉ được sử dụng một lần, tuyệt đối không được chiết nạp và sử dụng lại.

Việc tái sử dụng các bình cũ đã rỉ sét, van bình không còn độ chính xác sẽ dẫn đến rò rỉ khí gas, gặp nhiệt độ cao hoặc tia lửa điện sẽ gây nổ tức thì.

Hiểm họa từ bình gas mini không chỉ gây thương tích thân thể, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý mà còn dẫn đến cháy lớn, thiệt hại tài sản, thậm chí là tử vong.

Từ vụ việc này, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ; đặc biệt lưu ý, chỉ nên sử dụng bình gas mini mới, có dán tem niêm phong và xuất xứ rõ ràng; tuyệt đối không dùng bình sang chiết lại hoặc bình đã biến dạng, rỉ sét.

Sau khi sử dụng xong, cần tháo bình gas ra khỏi bếp ngay lập tức. Trước khi vứt bỏ bình đã qua sử dụng, phải thực hiện xả hết gas dư bên trong để tránh tích tụ áp suất khi gặp nhiệt độ cao..../.

