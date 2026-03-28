Thời tiết ngày 28/3: Nhiều nơi nắng nóng cục bộ, nhiệt độ trên 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/3, nắng nóng cục bộ diễn ra ở Tây Bắc, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 35 độ C.

Cụ thể, Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Riêng vùng núi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; phía Bắc cao nhất 28-30 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C./.

Đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 đến sớm hơn trung bình nhiều năm Khoảng ngày 30/3-2/4, Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa-thành phố Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C.