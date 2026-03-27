Bộ GD-ĐT đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đầu tư hạ tầng công nghệ dùng chung

Chiều 27/3, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã tiếp và làm việc với bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sự đồng hành của Ngân hàng Thế giới đối với giáo dục Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Từ năm 1993 đến nay, Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ ngành giáo dục Việt Nam thông qua nhiều dự án quan trọng như Dự án Mô hình trường học mới (VNEN), Dự án Đổi mới giáo dục phổ thông, các chương trình phát triển giáo dục đại học và gần đây là Dự án phát triển các đại học quốc gia nhằm xây dựng hạ tầng hiện đại, phục vụ chuyển đổi số.

Quyền Bộ trưởng hoan nghênh chương trình của Ngân hàng Thế giới về “Xây dựng đội ngũ lao động kĩ năng, khoa học và đổi mới sáng tạo vì tương lai công nghệ cao của Việt Nam”, tập trung vào các ngành công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học…. Theo Quyền Bộ trưởng, đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với định hướng của Chính phủ Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ chế phát triển các cụm đổi mới sáng tạo quốc gia, các phòng thí nghiệm và hạ tầng dùng chung, tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, đào tạo và thu hút tài năng, đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, qua đó đưa các cơ sở giáo dục đại học trở thành trung tâm của hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Quyền Bộ trưởng cũng gợi ý đề xuất dự án xem xét bổ sung các lĩnh vực công nghệ quan trọng đang được ưu tiên và quan tâm trong giai đoạn hiện nay, trong đó có năng lượng mới, vật liệu tiên tiến…

Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra một số kiến nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đầu tư các hạ tầng dùng chung như phòng thí nghiệm chế tạo, trung tâm thiết kế vi mạch và cơ sở kiểm thử, đồng thời ưu tiên hỗ trợ đào tạo sau đại học. Đây là những hạng mục, nội dung có chi phí lớn, nếu được đầu tư tập trung sẽ góp phần tối ưu hóa nguồn lực, phục vụ đồng thời cho đào tạo và nghiên cứu, cũng như hỗ trợ các nguồn lực cần thiết nhất là về nhân lực trình độ cao, chất lượng cao cho các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Khẳng định cam kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong triển khai các chương trình hợp tác, Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ số đầu ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, nhất là cung cấp tư vấn chuyên gia hàng đầu, nâng cao năng lực quản trị, nhằm bảo đảm các dự án được triển khai hiệu quả và bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Mariam J. Sherman khẳng định Ngân hàng Thế giới luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình hỗ trợ phát triển nhân lực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, tập trung vào các ưu tiên như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường nghiên cứu, phát triển trong các ngành công nghệ chiến lược, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm./.

