Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ, đưa các dự án trường nội trú biên giới về đích

Các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Tuyên Quang (giai đoạn 1) đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Trên khắp các công trường, không khí thi công diễn ra sôi động, các đơn vị, nhà thầu, Ban Quản lý dự án cùng lực lượng thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc tổ chức thi công linh hoạt, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Theo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang, đến nay, tổng thể các công trình trường học biên giới Tuyên Quang đạt từ 30-50% khối lượng công việc.

Nhiều hạng mục quan trọng như: san nền, thi công móng, dựng kết cấu khung các khối nhà lớp học, khu nội trú, nhà hiệu bộ… đã cơ bản hoàn thành hoặc đang bước vào giai đoạn thi công phần thân.

Việc tổ chức thi công đồng bộ, khoa học giữa các hạng mục giúp rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả đầu tư, nhưng vẫn bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Minh Tân, không khí thi công luôn duy trì ở mức cao. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 251 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 4ha, gồm 45 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.500 học sinh.

Các hạng mục được thiết kế hiện đại, đồng bộ với đầy đủ khu học tập, ký túc xá, nhà ăn, khu sinh hoạt và sân thể thao, hướng tới xây dựng môi trường nội trú an toàn, tiện nghi cho học sinh vùng cao.

Thi công công trình trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Minh Tân (Tuyên Quang). (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chỉ huy phó công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Minh Tân cho biết: "Ngay sau khi triển khai, chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công cùng lúc. Hiện nay, công trường duy trì làm việc liên tục, ưu tiên các hạng mục chính để đảm bảo tiến độ chung. Dù điều kiện địa hình còn khó khăn nhưng anh em kỹ sư, công nhân đều quyết tâm bám công trường, phấn đấu hoàn thành đúng và vượt kế hoạch đề ra."

Ghi nhận thực tế tại công trình, nhiều hạng mục tại Minh Tân đã hoàn thành phần móng và đang được đẩy nhanh thi công phần thân, từng bước hình thành diện mạo công trình.

Chủ đầu tư và các nhà thầu đang phối hợp chặt chẽ để kiểm soát tiến độ, chất lượng từng hạng mục, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/8 tới.

Cùng với đó, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy cũng đang tích cực chuẩn bị và triển khai các bước quan trọng.

Với tổng mức đầu tư hơn 211 tỷ đồng, công trình bao gồm 31 phòng học, 15 phòng bộ môn, 1 phòng thư viện; 25 phòng công vụ và 198 phòng ở nội trú cho học sinh và giáo viên cùng nhiều hạng mục phụ trợ.

Dự án trường Thanh Thủy khởi công trong quý 3/2025; hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, công tác khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn lực đã được triển khai bài bản, tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình thi công sau này.

Ông Đoàn Trung Hải, phụ trách kỹ thuật Liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn miền Tây và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Đông cho hay: "Đơn vị đã chủ động tập kết thép, ximăng, bêtông thương phẩm từ sớm để tránh biến động nguồn cung dịp cuối năm. Do địa chất nhiều đá cứng, đồi núi, khối lượng san mặt bằng, đào móng lớn, nhà thầu phải bổ sung thêm các tổ thợ làm ca tối để bù tiến độ. Các biện pháp an toàn lao động và kiểm soát chất lượng được thực hiện nghiêm trong suốt quá trình thi công."

Ngoài các công trình ở các xã Minh Tân và Thanh Thủy, tại các xã biên giới như Sơn Vĩ, Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Phố Bảng (Tuyên Quang), các dự án trường học cũng đang được triển khai khẩn trương.

Công nhân thi công công trình trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Minh Tân. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Trên công trường, các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Ông Lương Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Quan điểm xuyên suốt là vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa kiểm soát chặt chẽ chất lượng, không vì tiến độ mà làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn và chất lượng công trình."

Cũng theo Ban Quản lý dự án, việc phối hợp giữa các đơn vị liên quan đang được thực hiện chặt chẽ, từ công tác điều hành, giám sát đến tổ chức thi công. Các nhà thầu đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động điều chỉnh phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế, đặc biệt tại các khu vực địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt.

Có thể thấy với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Tuyên Quang, sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, địa phương và tinh thần nỗ lực của các đơn vị thi công, các dự án trường học tại các xã biên giới Tuyên Quang đang được triển khai đúng hướng, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Việc đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn hiện nay không chỉ nhằm hoàn thành các mục tiêu đầu tư mà còn sớm mang đến những ngôi trường khang trang, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao, vùng biên giới…/.

Tổng Bí thư: Đưa Trường Phổ thông nội trú thành "cột mốc mềm" về giáo dục vùng biên Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng các Trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành nhiều "Cột mốc mềm" về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực.