Thành phố Hồ Chí Minh ký kết phát triển 30.000 nhà ở xã hội cho công nhân

Tối 27/3, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty Cổ phấn Tập đoàn Phú Cường ký kết bản Ghi nhớ hợp tác triển khai các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và người lao động trên địa bàn thành phố.

Hai bên thống nhất mục tiêu xây dựng tối thiểu 30.000 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp, góp phần vào kế hoạch phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn đầu, hai bên tập trung khảo sát, đánh giá nhu cầu nhà ở tại các khu vực tập trung đông công nhân bảo đảm dự án phù hợp với nhu cầu thực tế. Các sản phẩm nhà ở được thiết kế đa dạng về diện tích, giá thành và hình thức sở hữu, bao gồm thuê, thuê mua và mua, nhằm tăng khả năng tiếp cận cho người lao động thu nhập thấp.

Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước để hoàn thiện thủ tục pháp lý, bảo đảm đúng quy định và minh bạch. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ các vướng mắc về quỹ đất, nguồn vốn và thủ tục hành chính-những điểm nghẽn lâu nay trong phát triển nhà ở xã hội.

Về phía Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ chủ trì khảo sát nhu cầu, đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động làm cầu nối với các cơ quan chức năng và đề xuất chính sách hỗ trợ; thực hiện bao tiêu đầu ra cho các sản phẩm nhà ở xã hội, thông qua việc xét duyệt và cung cấp danh sách người lao động đủ điều kiện mua, thuê hoặc thuê mua nhà.

Với vai trò chủ đầu tư, Tập đoàn Phú Cường sẽ đảm nhận việc tìm kiếm quỹ đất, xây dựng phương án đầu tư, triển khai xây dựng và quản lý dự án; chịu trách nhiệm về các thủ tục pháp lý, làm việc với nhà thầu, đơn vị tư vấn và tổ chức phân phối sản phẩm theo đúng quy định.

Đáng chú ý, hai bên thống nhất đảm bảo công khai, minh bạch trong xét duyệt đối tượng thụ hưởng; thực hiện đúng quy định về lựa chọn người mua, thuê, thuê mua, đồng thời phòng ngừa các hành vi trục lợi chính sách. Thỏa thuận cũng xác định định hướng hợp tác lâu dài, bền vững cho đến khi nhu cầu nhà ở xã hội của thành phố cơ bản được đáp ứng.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Cường Nguyễn Việt Cường, việc tham gia phát triển nhà ở xã hội không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn là cơ hội để đóng góp vào sự phát triển bền vững của đô thị. Tập đoàn Phú Cường sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và phù hợp với khả năng chi trả của người lao động.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Cường thực hiện nghi thức ký kết thoả thuận hợp tác. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Doanh nghiệp Phú Cường hiện có 10 dự án ở Thành phố Hồ Chí Minh trong đó có 7 dự án phát triển nhà ở xã hội với hơn 200.000 căn. Mục tiêu doanh nghiệp hướng đến không chỉ tạo ra những công trình mà còn tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn, bền vững hơn cho cộng đồng... ông Cường chia sẻ.

Theo ông Võ Khắc Thái - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, việc hợp tác được triển khai trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, cũng như Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.

Các định hướng này đều nhấn mạnh yêu cầu giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho cư dân đô thị, hướng tới mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đạt 30 m2/người vào năm 2030.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh chịu áp lực lớn về gia tăng dân số và nhu cầu nhà ở, đặc biệt ở nhóm thu nhập thấp, việc thúc đẩy các mô hình hợp tác công-tư được xem là giải pháp hiệu quả.

Các dự án nhà ở xã hội không chỉ cải thiện điều kiện sống mà còn góp phần ổn định lực lượng lao động, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của kinh tế đô thị./.

Thêm 30.000 nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc triển khai các dự án nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện điều kiện an sinh cho công nhân và người lao động.