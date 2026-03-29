Dông lốc gây nhiều thiệt hại ở Lào Cai

Vào khoảng 16 giờ 40 phút chiều 29/3, tại các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và xã Liên Sơn của tỉnh Lào Cai (khu vực thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái cũ), cơn dông lốc mạnh xảy ra làm một công nhân vệ sinh môi trường bị thương, nhiều cây xanh bị gãy, đổ và hàng trăm ngôi nhà dân bị tốc mái.

Cụ thể, tại khu vực tổ dân phố số 1, trước cổng Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Lộ, một cây xanh lớn bất ngờ gãy đổ do gió giật mạnh, đè trúng một nhân viên lao công đang thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường. Do sự việc xảy ra nhanh trong điều kiện mưa lớn, nạn nhân không kịp tránh né và bị thương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai điều động xe cấp cứu, tiến hành sơ cứu ban đầu và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện để điều trị.

Trận dông lốc cũng làm nhiều cây xanh bị gãy đổ, hàng trăm nhà dân trên địa bàn bị tốc mái, nhiều công trình bị hư hỏng, một số diện tích lúa và hoa màu gãy đổ.

Ảnh hưởng của dông lốc, trên tỉnh lộ 174, thuộc địa bàn phường Trung Tâm, nhiều cây xanh cũng bị gãy, đổ xuống đường làm hư hỏng xe ôtô của người đi đường và gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Trung Tâm nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Các lực lượng đã tiến hành phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời cưa cắt, di dời cây đổ, nỗ lực khôi phục lưu thông trong thời gian nhanh nhất.

Ngoài ra, tại xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai dông lốc xuất hiện kèm theo mưa lớn, khiến 59 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, nhiều công trình phụ trợ cũng bị hư hỏng, tập trung ở các thôn Háng Xê, Tà Đằng, Tà Chử, Lừu 1, Lừu 2, Hát 2.

Để kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả do dông lốc, các xã, phường đã thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân, các tổ chức đoàn thể và người dân tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông và sớm ổn định đời sống nhân dân.

Hiện, công tác khắc phục hậu quả đang được các địa phương tích cực triển khai; đồng thời tiếp tục theo dõi, thống kê thiệt hại do mưa dông gây ra trên địa bàn./.

