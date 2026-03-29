Cả nước tiết kiệm khoảng 463.000 kWh điện trong Giờ Trái Đất 2026

Theo số liệu tổng hợp của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), trong thời gian tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3, sản lượng điện tiết kiệm của cả nước ước đạt khoảng 463.000 kWh.

Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 được tổ chức căn cứ Công văn số 1227/BCT-ĐCK ngày 27/2/2026 của Bộ Công Thương về điều chỉnh thời gian Lễ phát động phong trào “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026."

Năm nay, Giờ Trái đất không chỉ dừng lại ở hoạt động tắt đèn mang tính biểu tượng, mà được gắn với yêu cầu thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong tình hình mới và Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện. Qua đó, chiến dịch được đặt trong tổng thể các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trước đó, ngày 15/2/2026, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 890/BCT-ĐCK về phối hợp tuyên truyền phong trào “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh." Chiến dịch được phát động từ ngày 7/3/2026, kêu gọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng tăng cường thực hành tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý, sử dụng điện.

Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho rằng Giờ Trái đất cần được duy trì bằng những hành động cụ thể, thường xuyên và lâu dài, thay vì chỉ dừng lại ở 60 phút tắt đèn mang tính biểu tượng.

Hưởng ứng chiến dịch, Bộ Công Thương kêu gọi các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Cộng đồng doanh nghiệp được khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu suất sản xuất và coi quản trị năng lượng là yếu tố quan trọng để tăng năng lực cạnh tranh. Đồng thời, mỗi cá nhân có thể góp phần thông qua những hành động thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh bền vững.

Ông Michael Kratz, Tham tán Kinh tế và Ngoại giao Khí hậu của Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và truyền đi thông điệp rõ ràng về ứng phó biến đổi khí hậu.

Ông cho biết Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong lĩnh vực năng lượng, song vẫn phụ thuộc đáng kể vào than trong sản xuất điện, gây áp lực về môi trường. Thông qua các sáng kiến hợp tác như Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI), hai bên đang xây dựng lộ trình hỗ trợ Việt Nam hướng tới mục tiêu giảm phát thải carbon của ngành năng lượng vào năm 2050.

Trong năm 2026, thông qua dự án “Thúc đẩy chuyển dịch ngành năng lượng tại Việt Nam” (TEV), phía Đức cam kết tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa lưới điện thông minh, nhằm bảo đảm vận hành ổn định các nguồn năng lượng tái tạo và duy trì cung ứng điện, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa hè./.

Giờ Trái Đất năm 2026: "Bật" giải pháp sáng tạo Xanh vì một tương lai Xanh Giờ Trái Đất năm 2026 mang đến một thông điệp mạnh mẽ rằng đã đến lúc không chỉ "tắt đi" những gì không cần thiết mà hãy cùng nhau "bật lên" các giải pháp "Sáng tạo Xanh" vì một "Tương lai Xanh".