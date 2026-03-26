Kịp thời dập tắt vụ cháy tại xưởng sản xuất mút xốp ở Hưng Yên

Quang Nhiều
Khói đen bốc cao từ vụ cháy xưởng ở Thượng Hồng (Hưng Yên). (Ảnh: NDCC)
Chiều 26/3, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Hưng Yên đã kịp thời dập tắt vụ cháy tại xưởng sản xuất mút xốp thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại Đại Dương Hưng Yên (địa chỉ tại Tổ dân phố Lường, phường Thượng Hồng).

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ bãi phế liệu nằm sát khu vực lò hơi. Do trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen cao hàng chục mét.

Thời điểm xảy ra cháy, hơn 10 công nhân đang làm việc trong xưởng đã nhanh chóng phát hiện, hô hoán và sơ tán ra khu vực an toàn; đồng thời phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ của công ty triển khai các biện pháp dập lửa ban đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động phương tiện, cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, hiệu quả giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân, đám cháy được khoanh vùng, khống chế, không để lan sang khu vực lân cận. Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 26/3, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bãi phế liệu đặt gần khu vực lò hơi, gặp nguồn nhiệt cao nên bùng phát cháy.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
