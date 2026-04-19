“Thiên thần Quảng cáo Việt Nam”: Cuộc thi nhân văn dành cho giới trẻ

Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng vừa chính thức công bố khởi động cuộc thi “Thiên thần Quảng cáo Việt Nam.” Đây là “sân chơi” định hướng thẩm mỹ, văn hóa và kỹ năng giao tiếp cho thế hệ trẻ, đồng thời kết nối thanh thiếu niên với các hoạt động quảng bá du lịch, ẩm thực, văn hóa của Việt Nam; khuyến khích tinh thần vì cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ yêu thương và lan tỏa giá trị nhân văn.

Không chỉ dừng ở một cuộc thi, ban tổ chức còn hướng tới việc xây dựng một “điểm hẹn” nghệ thuật lành mạnh, uy tín và chuyên nghiệp, nơi các em nhỏ được thể hiện năng lực, được ghi nhận công bằng, minh bạch và được định hướng phát triển đúng đắn.

Theo đó, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 3-19 tuổi. Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là sự phân chia khoa học theo từng độ tuổi, gồm ba bảng thi: Mini Angel (3-8 tuổi), Little Angel (9-13 tuổi) và Teen Angel (14-19 tuổi).

Mỗi bảng thi được thiết kế với tiêu chí riêng, phù hợp tâm lý, nhận thức và khả năng của từng nhóm, từ việc nuôi dưỡng hồn nhiên, tự tin cho các em nhỏ, đến phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo và bản lĩnh cho thanh thiếu niên.

Hành trình của thí sinh sẽ trải qua ba vòng thi chính: Sơ khảo, bán kết và chung kết. Ở vòng sơ khảo trực tuyến, thí sinh sẽ giới thiệu bản thân, trình diễn catwalk và thể hiện khả năng thuyết trình, truyền tải những thông điệp tích cực trong cuộc sống. Vòng bán kết, các em tiếp tục được thử thách với phần thi tài năng, thuyết trình chủ đề, kỹ năng quảng cáo và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng - Nhà báo, nhà văn Nguyễn Phan Khuê; Giám đốc công ty TNHH Truyền Thông Q-Talent - bà Nguyễn Như Quỳnh; Hoa hậu Du lịch Toàn cầu Diệu Linh và Miss Charm 2025 Anna Blanco. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ở vòng chung kết, thí sinh sẽ tham gia phần thi trình diễn áo dài, trang phục tự chọn, ứng xử cùng các phần thi phụ như Gương mặt đẹp nhất, Gương mặt tài năng nhất, Gương mặt Vì cộng đồng, Gương mặt Truyền cảm hứng...

Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh không chỉ tranh tài mà còn được tham gia vào chuỗi hoạt động đa dạng, giàu tính trải nghiệm và ý nghĩa xã hội. Đặc biệt, các em sẽ đồng hành cùng ban tổ chức trong những chương trình cộng đồng và thiện nguyện, qua đó nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội và lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, thí sinh còn có cơ hội tham gia các hoạt động quảng bá và trải nghiệm thực tế, trực tiếp giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam cũng như những giá trị sống gần gũi trong đời sống hằng ngày. Đây được xem là môi trường thực tiễn giúp các em hiểu sâu hơn về vai trò của truyền thông và quảng cáo trong việc kết nối và lan tỏa hình ảnh của quê hương, đất nước.

Ban tổ chức cũng có các chương trình huấn luyện và đào tạo bài bản, bao gồm kỹ năng catwalk, tạo dáng, ứng xử, phỏng vấn, ngoại ngữ cùng kiến thức nền tảng về quảng cáo và kỹ năng giao tiếp. Những hành trang này không chỉ phục vụ cho cuộc thi mà còn góp phần định hướng sự phát triển lâu dài và toàn diện cho các em trong tương lai./.

Theo kế hoạch tổ chức, cuộc thi sẽ chính thức mở cổng tuyển sinh trên toàn quốc từ ngày 25/4-30/6/2026. Sau giai đoạn tuyển chọn, các thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào chuỗi hoạt động tập trung tại “Nhà chung,” diễn ra từ ngày 11-14/7/2026, được huấn luyện chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng và tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế trước thềm chung kết. Đêm chung kết của từng bảng thi sẽ được tổ chức riêng biệt nhằm đảm bảo tính chuyên môn và chất lượng chương trình từ 15-17/7/2026.

