Iran nổi lên về công nghệ quân sự với drone và vật liệu chiến lược

Iran đẩy mạnh công nghệ quân sự với drone Shahed và vật liệu tiên tiến, mở rộng năng lực tác chiến, làm gia tăng căng thẳng địa chính trị và sức ép lên an ninh khu vực, toàn cầu.

Theo đánh giá từ các tổ chức nghiên cứu quốc tế, Iran đang gia tăng đáng kể năng lực công nghệ quân sự thông qua việc tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như thiết bị không người lái, vật liệu tiên tiến và hệ thống năng lượng.

Các dữ liệu nguồn mở cho thấy những nghiên cứu này đã được triển khai từ nhiều năm trước và dần chuyển hóa thành năng lực thực tế, thể hiện qua sự xuất hiện của các dòng drone tấn công trong các điểm nóng khu vực.

Đáng chú ý, Iran nằm trong nhóm dẫn đầu về một số công nghệ như vật liệu nano, composite và hệ thống đẩy cho tàu ngầm. Xu hướng này không chỉ giúp Tehran thích ứng với các lệnh trừng phạt kéo dài mà còn làm gia tăng sức ép đối với an ninh hàng hải, đặc biệt tại khu vực eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới./.