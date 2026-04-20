Suzuki biến chất thải chăn nuôi thành nhiên liệu sạch cho ôtô

Hãng sản xuất ôtô Suzuki Motor Corp. (Nhật Bản) đang triển khai dự án sản xuất khí sinh học (biogas) từ chất thải chăn nuôi bò để làm nhiên liệu cho ôtô tại Ấn Độ, một thị trường trọng điểm của hãng.

Dự án này vừa góp phần giảm phát thải carbon, vừa giúp tăng thu nhập cho nông dân địa phương.

Giữa tháng 3/2026, Suzuki đã giới thiệu nhà máy biogas tại Bhukhala, bang Gujarat. Tại đây, chất thải từ bò được lên men trong các bồn chứa lớn khoảng một tháng để tạo khí.

Khí sinh học sau đó được tinh chế thành nhiên liệu và cung cấp cho người dân tại trạm nạp ngay cạnh nhà máy. Phần bã thải còn lại được tận dụng để bán làm phân bón hữu cơ.

Ấn Độ hiện có khoảng 300 triệu con bò, tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho mô hình này. Biogas có thể dùng cho xe chạy bằng khí nén CNG-loại phương tiện chiếm khoảng 20% thị trường ôtô Ấn Độ và phát thải ít CO₂ hơn xe chạy xăng. Việc tận dụng chất thải chăn nuôi cũng giúp giảm khí methane, một trong những nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu.

Nhà máy tại Bhukhala có khả năng xử lý tới 100 tấn chất thải mỗi ngày, sản xuất khoảng 1,5 tấn biogas, đủ cung cấp nhiên liệu cho khoảng 850 xe/ngày. Suzuki thu mua chất thải từ nông dân với giá 1 rupee/kg, giúp mỗi hộ gia đình có thêm nguồn thu nhập khoảng 72.000 rupee (775 USD)/năm.

Hiện hãng đang vận hành hai nhà máy biogas tại Ấn Độ và có kế hoạch xây dựng thêm bảy cơ sở nữa, hướng tới mở rộng mô hình này trên toàn quốc./.

