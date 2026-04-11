Các sân bay châu Âu chỉ còn đủ nhiên liệu trong 20 ngày

Châu Âu đang đứng trước ngưỡng một cuộc khủng hoảng hàng không chưa từng có. Theo cảnh báo từ Hội đồng Sân bay Quốc tế châu Âu (ACI Europe), nguồn dự trữ nhiên liệu bay trên toàn châu lục này hiện chỉ còn đủ cho 20 ngày nếu như tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz không được giải quyết.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, việc eo biển Hormuz - nơi trung chuyển 40% nguồn cung dầu mỏ cho châu Âu - bị phong tỏa do xung đột tại Trung Đông đã gây ra phản ứng dây chuyền.

Tại Tây và Bắc Âu, giá nhiên liệu bay đã tăng vọt lên mức 1.573 USD/tấn, gấp đôi so với trước khi xung đột xảy ra. Trên phạm vi toàn cầu, châu Á và châu Âu là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi giá nhiên liệu bay đã lần lượt tăng 163% và 138%.



Áp lực chi phí và thiếu hụt nguồn cung đang buộc các hãng bay thu hẹp quy mô. Dự kiến, hãng hàng không Lufthansa của Đức sẽ đình chỉ hoạt động 20 - 40 máy bay, trong khi hãng hàng không giá rẻ hàng đầu châu Âu Ryanair (trụ sở chính tại Ireland) đang cân nhắc tạm dừng 10% tổng số chuyến bay.

Đáng chú ý, hãng hàng không Scandinavia (SAS), hay Scandinavian Airlines, đã chính thức thông báo hủy 1.000 chuyến bay ngay trong tháng 4 này.



Theo báo cáo của Chính phủ Italy, tình hình đặc biệt căng thẳng khi tình trạng hạn chế tiếp liệu đã xuất hiện tại hàng loạt sân bay lớn của nước này như Milan Linate, Venice và Bologna, đồng thời lan xuống các khu vực miền Nam như Reggio Calabria và Pescara.

Dù các lệnh hạn chế đã được dỡ bỏ tạm thời nhưng nguy cơ hủy chuyến hàng loạt và giá vé máy bay tăng lên đang đe dọa trực tiếp đến ngành du lịch, một trụ cột của nền kinh tế Italy, ngay thềm cao điểm mùa Hè.



Dự kiến, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tổ chức cuộc họp định hướng vào ngày 13/4 để xem xét các tác động của cuộc xung đột Trung Đông đối với lĩnh vực năng lượng và ngân sách công. Đặc biệt, CH Cyprus - nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) - đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp các bộ trưởng giao thông vào ngày 21/4 để tìm giải pháp cho mạng lưới kết nối hàng không của châu lục.



Chuyến hàng dầu hỏa cuối cùng vượt eo biển Hormuz trước khi xung đột nổ ra dự kiến cập cảng Copenhagen (Đan Mạch) trong ngày 10/4 theo giờ địa phương, đánh dấu sự kết thúc của nguồn cung ổn định và mở đầu cho giai đoạn siết chặt đầy bất trắc của ngành hàng không châu Âu./.

