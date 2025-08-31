Châu Âu nhập khẩu kỷ lục nhiên liệu máy bay từ châu Á

Lượng nhiên liệu máy bay mà Liên minh châu Âu (EU) nhập khẩu từ châu Á đã tăng lên mức kỷ lục trong mùa cao điểm du lịch Hè 2025.

Xu hướng này vừa góp phần kéo giá nhiên liệu bay tại châu Âu giảm sâu, vừa cho thấy vị thế ngày càng lớn của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc và Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.

Theo số liệu từ Vortexa, công ty chuyên về dữ liệu năng lượng, chỉ riêng tháng 8/2025, gần 11,5 triệu thùng nhiên liệu máy bay đã được vận chuyển từ châu Á sang châu Âu. Trước đó, đơn hàng đã đạt đỉnh trong tháng 6 và 7/2025, song dòng chảy vẫn duy trì ở mức cao, khiến các mốc kỷ lục liên tục bị phá vỡ.

“Nhập khẩu từ Viễn Đông đang ở mức kỷ lục, nếu xét đến khối lượng giao dịch từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây vừa là câu chuyện về nguồn cung, vừa là về nhu cầu,” một nhà giao dịch nhiên liệu máy bay cấp cao nhận định.

Ông Amaar Khan - chuyên gia phụ trách mảng nhiên liệu máy bay tại hãng định giá Argus - cho rằng các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đang coi nhiên liệu máy bay là sản phẩm chiến lược. Ông nhấn mạnh: “Nguồn cung năm nay thực sự rất dồi dào.”

Kết hợp với xu hướng giá dầu thô giảm, làn sóng nhập khẩu mạnh đã kéo giá nhiên liệu máy bay tại châu Âu xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19.

Nhu cầu nhiên liệu máy bay ở châu Âu hiện đã vượt qua châu Á và Mỹ, quay trở lại mức trước đại dịch.

Theo Eurocontrol – tổ chức kiểm soát không lưu của châu Âu, số chuyến bay trong mùa Hè năm nay dự kiến cao hơn ít nhất 5% so với cùng kỳ năm 2024. So với mức 1.200 USD/tấn vào mùa Hè 2022 - thời điểm xung đột Nga-Ukraine khiến giá nhiên liệu tăng vọt – giá hiện chỉ quanh mức 700 USD/tấn.

Ông Michael O’Leary, Giám đốc điều hành Ryanair, dự báo giá nhiên liệu bay sẽ tiếp tục ổn định quanh vùng này trong trung hạn.

Ông nói: “Nguồn cung toàn cầu hiện đang dư thừa. Đặc biệt là khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các liên minh, còn được gọi là OPEC+, liên tục tăng sản lượng, trong khi nhu cầu chưa phục hồi hoàn toàn do kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc còn chậm lại.”

Sự nổi lên của làn sóng nhà máy lọc dầu thế hệ mới với chi phí thấp tại châu Á đang gây sức ép lớn lên các cơ sở lọc dầu đã cũ ở châu Âu, kéo theo nhiều nhà máy phải đóng cửa.

Đầu tháng 8/2025, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cảnh báo EU ngày càng phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu nhiên liệu, khi công suất lọc dầu trong khu vực liên tục bị thu hẹp.

Một nhà giao dịch nhiên liệu máy bay bình luận: “Khi ngày càng nhiều nhà máy lọc dầu ở châu Âu đóng cửa hoặc bị loại khỏi thị trường bởi các cơ sở hiện đại, quy mô lớn hơn ở Viễn Đông, việc châu Âu phải nhập khẩu nhiều hơn từ khu vực này là điều tất yếu.”

Ông nói thêm: “Vài năm trước, nếu có lượng nhập khẩu lớn như hiện nay từ Viễn Đông sang châu Âu, người ta sẽ lo ngại tình trạng dư cung. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi không nghĩ đó là vấn đề”./.

