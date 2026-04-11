Audi ra mắt sedan điện hạng sang A6L e-tron tại Trung Quốc

Hãng xe Audi của Đức ngày 10/4 đã ra mắt mẫu sedan điện hạng sang A6L e-tron tại thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh hãng đẩy mạnh chiến lược điện hóa tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới, nơi doanh số xe năng lượng mới (NEV) đang tăng trưởng mạnh.

Mẫu xe này do Audi FAW NEV Company sản xuất tại cơ sở ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Đông Bắc Trung Quốc). Đây là cơ sở sản xuất đầu tiên của Audi tại Trung Quốc chuyên dành riêng cho xe thuần điện, được xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 30 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,4 tỷ USD).

A6L e-tron được trang bị hệ thống lái thông minh Qiankun của Huawei, có phạm vi hoạt động tối đa lên tới 815 km theo tiêu chuẩn CLTC và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,3 giây.

Đây là mẫu xe thứ hai được sản xuất tại nhà máy này, sau mẫu Q6L e-tron. Trong cùng ngày, liên doanh giữa Audi và nhà sản xuất Trung Quốc FAW Group cũng đã ra mắt phiên bản mới của Q6L e-tron.

Động thái này cho thấy nỗ lực của Audi nhằm tăng cường sức cạnh tranh tại thị trường xe điện Trung Quốc - nơi các thương hiệu nội địa đang gia tăng áp lực cạnh tranh với các sản phẩm tích hợp phần mềm tiên tiến và quãng đường di chuyển dài hơn. Audi FAW hiện đang triển khai chiến lược phát triển song song những dòng xe chạy xăng, xe điện và xe hybrid, đồng thời mở rộng các tính năng lái xe thông minh.

Bước đi của Audi phản ánh xu hướng chung của các hãng xe nước ngoài đang đẩy nhanh quá trình điện khí hóa để giành lại thị phần từ các nhà sản xuất Trung Quốc, trong bối cảnh tỷ lệ thâm nhập thị trường của xe năng lượng mới tăng nhanh.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà chế tạo ôtô Trung Quốc, xe năng lượng mới đã chiếm hơn một nửa doanh số bán xe mới tại Trung Quốc trong năm 2025. Các thương hiệu nội địa nắm giữ 69,5% thị phần xe du lịch, tăng 4,3 điểm phần trăm so với năm 2024.

Trung Quốc cũng đã duy trì vị thế là thị trường NEV lớn nhất thế giới trong 11 năm liên tiếp - yếu tố giải thích vì sao các hãng xe toàn cầu đang điều chỉnh lại chiến lược tại đây. Năm 2025, sản lượng và doanh số bán NEV tại Trung Quốc lần lượt đạt 16,63 triệu và 16,49 triệu xe, tăng tương ứng 29% và 28,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Volkswagen Group - công ty mẹ của Audi và là một trong những nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới với sản lượng gần 9 triệu xe mỗi năm, đang mở rộng danh mục NEV tại Trung Quốc nhằm củng cố vị thế tại thị trường cạnh tranh hàng đầu này.

Ông Ralf Brandstätter, thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Trung Quốc của Volkswagen, cho biết tập đoàn dự kiến ra mắt trung bình một mẫu xe mới mỗi hai tuần trong năm 2026, đánh dấu chiến dịch điện khí hóa lớn nhất từ trước đến nay tại thị trường này.

Trước đó, Volkswagen cũng đã giới thiệu ba mẫu NEV mới tại Bắc Kinh, gồm ID. UNYX 08, ID. ERA 9X và ID. AURA T6, thể hiện định hướng chiến lược mới và niềm tin vào thị trường Trung Quốc.

Không chỉ Volkswagen, nhiều hãng xe toàn cầu khác cũng đang đẩy mạnh chiến lược điện khí hóa. Toyota đã thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển xe điện Lexus tại Trung Quốc, trong khi Nissan cam kết đầu tư thêm 10 tỷ nhân dân tệ vào phát triển NEV và trao vai trò chủ đạo cho đội ngũ tại Trung Quốc trong lĩnh vực này./.

