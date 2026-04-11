Thị trường ôtô quý 1/2026 tăng trưởng mạnh, xe điện trở thành 'trụ cột' mới

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số các thành viên tháng 3/2026 đạt 38.704 xe, tăng tăng tới 101% so với tháng 2/2026 và tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy cho sự phục hồi mạnh mẽ của sức mua thị trường thời điểm sau Tết Nguyên đán.

Tính chung quý 1 năm 2026, tổng lượng xe bán ra đạt 76.790 xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phân khúc xe du lịch đạt 52.484 xe, tăng 29%; xe thương mại đạt 19.178 xe, tăng 24%, xe chuyên dụng đạt 1344 chiếc, tăng 68% - tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất và logistics đang phục hồi tích cực.

Doanh số ôtô các thành viên VAMA đến hết tháng 3/2026. (Nguồn số liệu: VAMA)

Bên cạnh đà tăng trưởng chung, báo cáo VAMA cũng phản ánh một cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa xe lắp ráp trong nước (CKD) và xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Trong quý 1/2026, xe CKD đạt 42.947 xe (tăng 22%), trong khi xe CBU đạt 51.910 xe với mức tăng cao hơn đáng kể 40%. Sự áp đảo của xe nhập khẩu về tốc độ tăng trưởng cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng đa dạng hóa lựa chọn và không ngần ngại với các thương hiệu quốc tế.

Điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh thị trường quý 1/2026 là sự gia tăng thị phần mạnh mẽ của phương tiện giao thông chạy điện. Ghi nhận từ VinFast, đơn vị này công bố đã bàn giao 27.609 xe trong tháng 3/2026, nâng tổng doanh số quý đầu năm lên 53.684 xe, đứng đầu thị trường và bỏ xa các đối thủ khác như Toyota (16.885 xe), Hyundai (13.498 xe), Ford (12.132 xe), Mitsubishi (11.909 xe),... Các số liệu này cho thấy xe điện đang dần khẳng định vai trò là một động lực tăng trưởng mới của ngành công nghiệp ôtô nội địa.

Bên cạnh đó, thị trường cũng chứng kiến sự ra mắt của nhiều mẫu xe điện hóa (EV và Hybrid) mới, đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng như VinFast VF MPV 7, EC Van, Honda CR-V e:HEV lắp ráp trong nước, cùng các dòng xe nhập khẩu như Geely EX2 và EX5 EM-i…

Mẫu xe Geely EX2 mới được ra mắt cuối tháng 3 vừa qua đã tạo được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đánh giá của giới chuyên môn, sự biến động của giá nhiên liệu hóa thạch neo ở mức cao thời gian qua đã tạo ra tác động tâm lý không nhỏ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các dòng xe năng lượng mới diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Trước áp lực từ xe năng lượng mới cũng như để duy trì tăng trưởng, các nhà sản xuất và đại lý phân phối bao gồm Ford, Toyota hay Hyundai, đã liên tục điều chỉnh giá niêm yết hoặc triển khai các chương trình hỗ trợ từ 50-100% lệ phí trước bạ đối với hầu hết mẫu xe chạy xăng, dầu kết hợp cùng các gói tín dụng ưu đãi từ phía ngân hàng nhằm kích cầu tiêu dùng.

Bước sang quý 2/2026, giới chuyên gia trong ngành nhận định thị trường ôtô Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, mặt bằng lãi suất hợp lý. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành cũng lưu ý về sự biến động của giá nhiên liệu và các chính sách thuế phí mới có thể ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng trong các tháng tiếp theo của quý tới.

Đặc biệt, yếu tố chính sách được kỳ vọng sẽ đóng vai trò định hình xu hướng mua sắm. Việc cơ quan quản lý nhà nước rục rịch siết chặt tiêu chuẩn khí thải, cùng với lộ trình xây dựng các vùng phát thải thấp (LEZ) tại các đô thị lớn - điển hình như đề án thí điểm hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại các quận trung tâm Thủ đô Hà Nội thời gian qua - đang và sẽ tác động trực tiếp đến quyết định lựa chọn phương tiện của người dân.

Trong bối cảnh đó, phân khúc xe điện kinh doanh dịch vụ được dự báo sẽ tiếp tục có dư địa phát triển lớn. Doanh nghiệp nào bám sát xu hướng điện hóa, duy trì được lợi thế về chuỗi cung ứng, hạ tầng trạm sạc và hệ thống phân phối sẽ có nhiều lợi thế để mở rộng thị phần trong giai đoạn tiếp theo./.

