Australia đối mặt bài toán hạ tầng cơ sở khi làn sóng xe điện lại tăng mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, thời gian gần đây, doanh số xe điện (EV) tại Australia đang tăng mạnh.

Tuy nhiên, có một câu hỏi quan trọng đang được đặt ra, đó là liệu quốc gia châu Đại Dương này đã thực sự sẵn sàng cho cuộc chuyển đổi sang giao thông điện hóa hay chưa?

Nhu cầu xe điện tại Australia đã tăng vọt trong thời gian qua trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động mạnh, tác động từ cuộc chiến tại Trung Đông làm ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu và người dân có xu hướng tìm kiếm phương tiện tiết kiệm cũng như thân thiện môi trường hơn.

Kể từ cuối tháng 2/2026, doanh số xe điện tại Australia được ghi nhận tăng mạnh, thậm chí “bùng nổ.” Xu hướng này được xem là bước tiến lớn hướng tới giao thông “xanh” tại Australia. Giới chuyên gia nhận định, thị trường đang tiến gần một cuộc cách mạng trong ngành ô tô.

Tuy nhiên, dù tăng trưởng mạnh, các chuyên gia cảnh báo vẫn còn nhiều rào cản và câu hỏi cần được giải đáp, ví dụ như hệ thống trạm sạc công cộng có đủ đáp ứng nhu cầu hay không? Lưới điện quốc gia có chịu được áp lực khi số lượng xe điện tăng nhanh? Và hạ tầng và quy hoạch có theo kịp tốc độ phát triển thị trường?

Một số ý kiến cho rằng Australia vẫn chưa sẵn sàng hoàn toàn để đáp ứng làn sóng xe điện gia tăng hiện nay. Theo họ, Australia có thể học hỏi từ châu Âu, đặc biệt là trong việc phát triển mạng lưới trạm sạc dày đặc hơn, đầu tư nâng cấp hệ thống điện thông minh, đồng bộ chính sách giữa chính phủ-hạ tầng-doanh nghiệp ô tô.

Nếu chuẩn bị tốt, họ cho rằng Australia có thể trở thành thị trường xe điện phát triển mạnh trong khu vực. Tuy nhiên, nếu chậm thích ứng, quá trình chuyển đổi có thể gặp “điểm nghẽn,” làm chậm đà tăng trưởng của toàn ngành./.

