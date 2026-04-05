Renault thúc đẩy chiến lược sản xuất xe điện tại Hàn Quốc

Chủ tịch Tập đoàn Renault, ông Francois Provost, cho biết, tập đoàn đang đặt mục tiêu mở rộng dòng sản phẩm, tăng thị phần và đẩy nhanh điện khí hóa tại Hàn Quốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Seoul vào ngày 3/4, ông Provost khẳng định tập đoàn đã sẵn sàng tái khởi động các kế hoạch mở rộng ra ngoài phạm vi châu Âu, trong đó có thị trường Hàn Quốc.

Theo ông, Renault Korea Motors sẽ đóng vai trò là cơ sở sản xuất chủ chốt để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu.

Đây là một phần trong chiến lược "Sẵn sàng cho tương lai” của tập đoàn với mục tiêu đạt doanh số toàn cầu ít nhất 2 triệu xe vào năm 2030 thông qua điện khí hóa và mở rộng danh mục sản phẩm.

Ông cho biết, nhà máy duy nhất của Renault Korea tại Busan, cách Seoul khoảng 330 km về phía Đông Nam, đã trở thành trung tâm sản xuất các dòng xe phân khúc D và E của tập đoàn, đồng thời sản xuất các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Theo kế hoạch của Renault, đến năm 2030, toàn bộ các mẫu xe mới sẽ là xe điện hóa, trong đó xe hoàn toàn dùng điện (EV) chiếm 50% sản lượng hàng năm và xe động cơ lai (hybrid) chiếm phần còn lại.

Công ty cho biết trong số 22 mẫu xe mới dự kiến ra mắt thời điểm đó, có 16 mẫu là xe điện hóa. Để thực hiện chiến lược này, ông Provost cho biết Renault Korea đang xem xét lộ trình và các chi tiết cụ thể để nâng cấp nhà máy tại Busan phục vụ sản xuất xe điện.

Ông nhận định xe điện sẽ trở thành hoạt động kinh doanh cốt lõi của Renault, bởi những khách hàng từng trải nghiệm xe điện thường không quay lại sử dụng xe động cơ đốt trong.

Để cung cấp các dòng xe điện có giá cạnh tranh tại Hàn Quốc, Renault dự kiến hợp tác với các đối tác địa phương như LG Energy Solution Ltd. và POSCO.

Trong quý 1/2026, do nhu cầu trong nước yếu, doanh số bán xe của Renault Korea đã giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 16.620 chiếc xe./.

