Nổ nhà máy pháo hoa tại Ấn Độ, ít nhất 16 người thiệt mạng

Chiều 19/4, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở huyện Virudhunagar thuộc bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, Sở Cứu hỏa và Cứu hộ bang Tamil Nadu cho biết vụ nổ xảy ra khi khoảng 30 công nhân đang lắp ráp các chuỗi pháo hoa “đặc biệt” bên trong nhà máy thuộc sở hữu tư nhân. Sức ép từ vụ nổ đã làm sập một phần tòa nhà, gây thương vong nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu nạn. Những người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện chính quyền thành phố Virudhunagar để điều trị.

Giới chức địa phương lo ngại số người thiệt mạng có thể còn tăng do một số nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Thủ hiến bang Tamil Nadu, ông MK Stalin, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông cho biết đã yêu cầu các bộ trưởng hữu quan của bang lập tức đến hiện trường để chỉ đạo, giám sát công tác cứu hộ, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, Thủ hiến Stalin cũng chỉ đạo chính quyền địa phương cung cấp hỗ trợ ngay lập tức tại hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

