Kinh tế Trung Quốc khởi sắc trong quý 1, nhiều chỉ số quan trọng vượt kỳ vọng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, kinh tế Trung Quốc ghi nhận khởi đầu tích cực trong quý 1 năm nay với nhiều chỉ số quan trọng vượt kỳ vọng, tạo nền tảng cho việc triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố tuần trước cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1 tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực tiêu dùng, đầu tư, xuất nhập khẩu và sản xuất công nghiệp đều duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh môi trường bên ngoài còn nhiều bất ổn.

Cơ quan thống kê đánh giá nền kinh tế quý 1 khởi đầu thuận lợi, phát triển theo hướng chất lượng cao với sức chống chịu và động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố.

Các chỉ số vĩ mô khác cũng cho thấy rõ xu hướng phục hồi. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị duy trì ở mức 5,3%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 1%, trong khi chỉ số giá sản xuất công nghiệp chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 41 tháng.

Tổng vốn đầu tư tài sản cố định tăng 1,7%, chuyển từ giảm sang tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng tốc, trong đó bán lẻ dịch vụ tăng 5,5%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 11.840 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1.726 tỷ USD), tăng 15% và là mức tăng cao nhất theo quý trong gần 5 năm. Đáng chú ý, xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao và xanh tăng mạnh, với xe điện tăng 77,5%, pin lithium tăng 50,4% và thiết bị điện gió tăng 45,2%, phản ánh xu hướng chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu.

Hoạt động sản xuất và kinh doanh tiếp tục cải thiện. Chỉ số PMI ngành chế tạo và phi chế tạo trong tháng 3 đều quay trở lại vùng mở rộng; chỉ số phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 89,6 điểm; lợi nhuận doanh nghiệp công nghiệp tăng 15,2% trong 2 tháng đầu năm. Các chỉ báo về đổi mới sáng tạo cũng ghi nhận tiến triển rõ rệt.

Theo dõi của cơ quan chức năng cho thấy chỉ số hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp tăng 8,8%, doanh nghiệp công nghệ tăng 8,1%; số lượng bằng sáng chế liên quan Trí tuệ Nhân tạo (AI) tăng 31,2% so với cùng kỳ.

Nhu cầu trong nước được thúc đẩy thông qua các chương trình kích cầu. Tính đến giữa tháng 4, chương trình đổi mới hàng tiêu dùng đạt doanh số hơn 5.000 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 728,9 tỷ USD). Du lịch phục hồi mạnh với kỳ nghỉ Tết kéo dài ghi nhận 596 triệu lượt người đi lại, tổng chi tiêu vượt 800 tỷ Nhân dân tệ (116,6 tỷ USD), đều là mức cao kỷ lục.

Giới quan sát quốc tế đánh giá Trung Quốc đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới, chất lượng và hiệu quả, đồng thời tiếp tục đóng vai trò “trụ cột ổn định” của kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với một số thách thức như nhu cầu trong nước chưa đồng đều, áp lực đối với doanh nghiệp và rủi ro từ môi trường quốc tế. Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh sẽ tiếp tục điều hành chính sách linh hoạt, đẩy mạnh cải cách và củng cố nền tảng tăng trưởng.

Với nền tảng hiện có, Trung Quốc đặt mục tiêu năm nay sẽ đạt tăng trưởng kinh tế 4,5-5% và hướng tới kết quả cao hơn để tạo bước khởi đầu vững chắc cho giai đoạn phát triển mới./.

Trung Quốc công bố các ưu tiên chính sách nhằm tăng động lực kinh tế Trung Quốc cam kết triển khai chiến dịch kích cầu tiêu dùng toàn diện, tạo điều kiện để người dân có thu nhập ổn định, an tâm và sẵn sàng chi tiêu trong một môi trường được cải thiện.

