27 người thương vong trong vụ nổ nhà máy pháo hoa tại Ấn Độ

Con số thương vong trong vụ nổ tại nhà máy pháo hoa ở bang Tamil Nadu ngày 19/4 tiếp tục tăng với ít nhất 21 người thiệt mạng, 6 người bị thương. Phần lớn cơ sở sản xuất đã bị phá hủy trong vụ nổ.

Nguyễn Hà
Hiện trường vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở huyện Virudhunagar thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ ngày 19/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Số người thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra ngày 19/4 tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, đã tăng lên ít nhất 21 người. Ngoài ra, còn có 6 người bị thương, theo xác nhận của giới chức nước này.

Đài phát thanh All India Radio (AIR) của Ấn Độ đưa tin vụ việc xảy ra tại vùng V. Muthulingapuram thuộc huyện Virudhunagar của bang Tamil Nadu trong quá trình các công nhân di chuyển vật liệu dễ cháy trong nhà máy.

Khoảng 50 lao động có mặt tại 4 khu vực sản xuất vào thời điểm xảy ra sự cố.
Vụ nổ đã phá hủy phần lớn cơ sở sản xuất. Trong số những người bị thương có trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
