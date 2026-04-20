Chỉ số tín nhiệm của doanh nghiệp Trung Quốc tăng ổn định

Theo số liệu do Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc công bố, tình hình tín nhiệm doanh nghiệp nước này tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, với chỉ số đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp vẫn đứng ở mức cao lịch sử.

Chỉ số Tín nhiệm Doanh nghiệp Trung Quốc do cơ quan này theo dõi đã đạt 162,05 điểm trong quý 1/2026, giảm nhẹ 0,13 điểm so với quý 4/2025, nhưng tăng 0,39 điểm so với quý 3/2025. Riêng trong tháng 3/2026, chỉ số này đạt 162,26 điểm, tăng 0,17 điểm so với tháng trước.

Cục Quản lý Thị trường Nhà nước đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp nhìn chung vẫn ở mức cao lịch sử. Cơ quan này cũng cho biết tỷ lệ doanh nghiệp có rủi ro thấp tiếp tục gia tăng trong bối cảnh nỗ lực giám sát được tăng cường.

Về định hướng sắp tới, một văn kiện của Chính phủ Trung Quốc công bố đầu tháng này đã nêu kế hoạch xây dựng một khung thể chế mới để đánh giá toàn diện tình trạng tín nhiệm doanh nghiệp.

Hệ thống này sẽ kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá của nhà nước với các tiêu chuẩn đánh giá của thị trường. Sự phối hợp này nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống đánh giá tín dụng doanh nghiệp./.

