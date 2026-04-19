Chủ tịch ADB: Đồng yen có thể chịu thêm sức ép

Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda nhận định đồng yen có thể chịu thêm sức ép nếu thị trường cho rằng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) phản ứng quá chậm trước các rủi ro lạm phát.

Phát biểu trước báo giới, ông Kanda, cho biết các nhà đầu tư thường mua đồng USD trong những thời điểm căng thẳng toàn cầu vì Mỹ là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ. Tuy nhiên, ngay cả khi các nhà đầu tư rút vốn khỏi tài sản này, đồng yen vẫn không thể tăng giá mạnh so với đồng bạc xanh.

Ông Kanda khẳng định nguyên nhân lớn nhất nằm ở chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản.

Trong chuyến thăm Washington để tham dự hội nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), ông Kanda lưu ý rằng nhà đầu tư cũng có thể bán đồng yen nếu họ lo ngại về tính bền vững tài khóa của Nhật Bản.

Hiện nay, Thủ tướng Sanae Takaichi, một người ủng hộ chính sách tài khóa mở, đã triển khai các khoản trợ cấp để áp giá trần cho xăng dầu và cam kết tiếp tục tăng chi tiêu hỗ trợ nền kinh tế.

Theo các nhà quan sát, những động thái này sẽ gia tăng khối nợ công khổng lồ của Nhật Bản, vốn đã cao gấp đôi quy mô nền kinh tế. Nhật Bản hiện là quốc gia có tỷ lệ nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lớn nhất trong số các quốc gia phát triển.

Dù Nhật Bản không phải quốc gia duy nhất sử dụng trợ cấp để giảm hóa đơn nhiên liệu, ông Kanda nhấn mạnh các biện pháp này nên mang tính tạm thời và có mục tiêu cụ thể nhằm tránh làm ảnh hưởng đến cơ chế định giá của thị trường.

Ông cho rằng biến động giá cả là công cụ giúp xã hội thích nghi với các quy chuẩn mới, vì vậy việc can thiệp để triệt tiêu chúng là không phù hợp. Thay vì trợ cấp diện rộng, các quốc gia nên ưu tiên đầu tư nâng cao hiệu quả năng lượng, tăng cường dự trữ dầu và đa dạng hóa cơ cấu tiêu thụ năng lượng.

Do lo ngại gây tổn hại cho nền kinh tế còn non yếu, BoJ vẫn giữ lãi suất ở mức thấp mặc dù chi phí nhập khẩu tăng cao do đồng yen yếu và tăng trưởng tiền lương ổn định đã giữ lạm phát quanh mức mục tiêu trong gần bốn năm qua./.

