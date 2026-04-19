Agribank làm đầu mối thu xếp vốn dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Agribank cùng các định chế tài chính Nhà nước đã ký kết hợp đồng cấp tín dụng trị giá 8.339 tỷ đồng cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua Nam Định và Thái Bình) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Sự tham gia của Agribank trong dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò của một ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong việc dẫn dắt dòng vốn vào các công trình hạ tầng thiết yếu. Trong bối cảnh nền kinh tế đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, việc Agribank chủ động bố trí nguồn lực tín dụng quy mô lớn cho các dự án liên kết vùng mang ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) được xác định là tuyến giao thông huyết mạch của vùng Duyên hải Bắc Bộ, có vai trò kết nối các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và hệ thống cảng biển. Khi hoàn thành vào năm 2028, dự án không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực theo hướng bền vững.

Việc Agribank tham gia cấp tín dụng cho dự án một lần nữa cho thấy định hướng nhất quán trong điều hành tín dụng của ngân hàng khi ưu tiên các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và các công trình hạ tầng có tính lan tỏa cao. Không những cung ứng vốn, Agribank còn tham gia sâu vào quá trình thẩm định, kiểm soát dòng tiền và quản trị rủi ro, qua đó bảo đảm hiệu quả đầu tư và tính bền vững của dự án.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, Agribank ngày càng mở rộng vai trò trong các dự án trọng điểm quốc gia, từ giao thông, năng lượng đến hạ tầng phục vụ phát triển vùng. Đây là bước đi phù hợp với chiến lược phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới, vừa phát huy thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực “tam nông”, vừa đóng góp tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội quy mô lớn của đất nước.

Đáng chú ý, trước đó, Agribank đã để lại dấu ấn khi tham gia thu xếp và triển khai nguồn vốn cho Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, một trong những công trình hạ tầng trọng điểm có quy mô lớn và tính chất liên kết vùng sâu rộng.

Việc tham gia vào cấu trúc tài trợ cho dự án này thể hiện năng lực tổ chức các khoản tín dụng hợp vốn phức tạp cho thấy khả năng đồng hành dài hạn của Agribank với các dự án mang tính động lực quốc gia. Từ thực tiễn đó, việc tiếp tục góp mặt tại cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng cho thấy sự kế thừa và phát triển nhất quán trong chiến lược tài trợ hạ tầng của ngân hàng, qua đó củng cố vai trò là một trong những trụ cột tài chính quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và bền vững trong giai đoạn tới./.

