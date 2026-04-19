Thế giới

Trung Đông

Iran khôi phục các chuyến bay quốc tế, từng bước mở lại không phận

Việc từng bước khôi phục hoạt động hàng không được xem là tín hiệu cho thấy Iran đang dần điều chỉnh trạng thái kiểm soát không phận; mở lại một phần kết nối quốc tế sau thời gian gián đoạn kéo dài.

Phương Hoa
Sân bay Mehrabad đã nối lại hoạt động. (Ảnh minh họa: Mehrabad Airport)

Iran ngày 19/4 thông báo sẽ khôi phục hoạt động bay quốc tế từ ngày thứ Hai (20/4) tại sân bay Mashhad ở phía Đông Bắc nước này, đánh dấu bước đầu tiên trong kế hoạch mở lại không phận sau thời gian đóng cửa do xung đột.

Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Iran, giấy phép khai thác các chuyến bay quốc tế chở khách tại sân bay Mashhad đã được cấp và việc vận hành sẽ bắt đầu từ ngày 20/4.

Truyền hình nhà nước dẫn thông báo cho biết hành khách đã có thể mua vé các tuyến bay quốc tế đi và đến sân bay này thông qua hệ thống chính thức.

Động thái này diễn ra trong khuôn khổ kế hoạch mở lại không phận theo từng giai đoạn của Iran, sau khi các sân bay trên toàn quốc bị đóng cửa kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào cuối tháng 2.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu bao gồm các chuyến bay quá cảnh quốc tế, giai đoạn thứ hai là việc khôi phục hoạt động tại các sân bay phía Đông. Các sân bay lớn tại thủ đô Tehran, gồm Imam Khomeini và Mehrabad, dự kiến sẽ được mở lại trong giai đoạn thứ ba, trong khi các sân bay khu vực phía Tây sẽ hoạt động trở lại ở giai đoạn cuối.

Iran đang dần điều chỉnh trạng thái kiểm soát không phận, đồng thời mở lại một phần kết nối quốc tế sau thời gian gián đoạn kéo dài do xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khói bốc lên sau một vụ không kích tại Damascus, Syria. (Nguồn: THX/TTXVN)

Syria chặn âm mưu phóng tên lửa của Hezbollah

Bộ Nội vụ Syria cho hay lực lượng chức năng đã “đập tan âm mưu phá hoại do một nhóm có liên hệ với lực lượng Hezbollah tổ chức,” với ý đồ phóng tên lửa qua biên giới nhằm gây bất ổn.

Các em học sinh đến trường tại thị trấn Mevaseret Zion của Israel. (Ảnh: The Jerusalem Post)

Israel mở lại toàn bộ trường học trên cả nước

Bộ Giáo dục Israel cho biết đã chuẩn bị từ trước cho việc mở cửa trở lại toàn diện, đồng thời sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực nhằm bảo đảm các hoạt động học tập được nối lại ngay lập tức.

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran tuyên bố "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi thông báo trên mạng xã hội hôm 17/4 cho hay "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.