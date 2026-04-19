Iran khôi phục các chuyến bay quốc tế, từng bước mở lại không phận

Iran ngày 19/4 thông báo sẽ khôi phục hoạt động bay quốc tế từ ngày thứ Hai (20/4) tại sân bay Mashhad ở phía Đông Bắc nước này, đánh dấu bước đầu tiên trong kế hoạch mở lại không phận sau thời gian đóng cửa do xung đột.

Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Iran, giấy phép khai thác các chuyến bay quốc tế chở khách tại sân bay Mashhad đã được cấp và việc vận hành sẽ bắt đầu từ ngày 20/4.

Truyền hình nhà nước dẫn thông báo cho biết hành khách đã có thể mua vé các tuyến bay quốc tế đi và đến sân bay này thông qua hệ thống chính thức.

Động thái này diễn ra trong khuôn khổ kế hoạch mở lại không phận theo từng giai đoạn của Iran, sau khi các sân bay trên toàn quốc bị đóng cửa kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào cuối tháng 2.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu bao gồm các chuyến bay quá cảnh quốc tế, giai đoạn thứ hai là việc khôi phục hoạt động tại các sân bay phía Đông. Các sân bay lớn tại thủ đô Tehran, gồm Imam Khomeini và Mehrabad, dự kiến sẽ được mở lại trong giai đoạn thứ ba, trong khi các sân bay khu vực phía Tây sẽ hoạt động trở lại ở giai đoạn cuối.

Việc từng bước khôi phục hoạt động hàng không được xem là tín hiệu cho thấy Iran đang dần điều chỉnh trạng thái kiểm soát không phận, đồng thời mở lại một phần kết nối quốc tế sau thời gian gián đoạn kéo dài do xung đột./.

