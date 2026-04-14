Iran khôi phục hoạt động của một số tuyến đường sắt trọng điểm

Trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn mong manh, nhà chức trách Iran đã triển khai công tác tái thiết các cây cầu, tuyến đường sắt và cơ sở hạ tầng khác bị ảnh hưởng trong gần 40 ngày giao tranh.

Hoàng Châu
Người dân chờ tàu ở Tehran, Iran. (Ảnh: AFP)
Theo truyền thông nhà nước Iran, nước này đã khôi phục hoạt động đường sắt trên một số tuyến trọng điểm sau khi sửa chữa các đoạn đường ray bị hư hại trong cuộc xung đột với Israel và Mỹ.

Trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn mong manh đã có hiệu lực kể từ ngày 9/4, nhà chức trách Iran đã triển khai công tác tái thiết các cây cầu, tuyến đường sắt và cơ sở hạ tầng khác bị ảnh hưởng trong gần 40 ngày giao tranh.

Tại khu vực Azerbaijan ở Tây Bắc Iran, Tổng Giám đốc ngành đường sắt xác nhận các chuyến tàu đã hoạt động trở lại từ thành phố Tabriz đi thủ đô Tehran và thành phố Mashhad ở Đông Bắc.

Ông Alireza Soleimani cho biết: “Các chuyến tàu này đã được nối lại sau thời gian gián đoạn từ 4-5 ngày."

Ông cũng cho biết tuyến tàu Tehran-Tabriz-Van đã rời Tehran đi thành phố Van của Thổ Nhĩ Kỳ trong đêm 12/4, sử dụng các đoạn đường ray đã được khôi phục.

Theo giới chức khu vực, một cây cầu đường sắt gần thành phố Qom, phía Nam Tehran, cũng đã được đưa vào sử dụng trở lại từ ngày 12/4 sau khi hoàn tất sửa chữa trong vòng chưa đầy 40 giờ.

Ngày 11/4, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim công bố video cho thấy một đoàn tàu đi qua cầu Yahya Abad tại thành phố Kashan, thuộc tỉnh Isfahan ở miền Trung Iran.

Theo Tasnim, cây cầu này từng bị nhắm mục tiêu trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 8/4.

Tại thủ đô Tehran, người dân cho biết chính quyền đã nhanh chóng dọn dẹp đống đổ nát tại các khu vực bị tấn công. Đối với những công trình bị hư hại nghiêm trọng, nhà chức trách đã tiến hành che chắn hoặc phong tỏa.

Người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani ngày 12/4 cho biết công tác tái thiết các tòa nhà bị hư hại có thể kéo dài từ 3 tháng đến 2 năm. Hơn 125.000 công trình đã bị hư hại kể từ khi xung đột bắt đầu, trong đó phần lớn là nhà ở, ngoài ra còn có trường học, bệnh viện và các cơ sở dân sự khác.

Tuần trước, Iran và Mỹ đã nhất trí một lệnh ngừng bắn trong 2 tuần. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ vào cuối tuần qua tại thủ đô Islamabad (Pakistan) đã không đạt kết quả, làm tiêu tan hy vọng về một thỏa thuận nhanh chóng nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây xáo trộn kinh tế toàn cầu kể từ khi bùng phát vào cuối tháng 2./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Iran #Ngừng bắn #Đường sắt #Kinh tế toàn cầu Iran
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel quyết duy trì chiến dịch tấn công Hezbollah

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dù đã đạt được một số mục tiêu nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và các chiến dịch quân sự sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Tàu chở hàng và tàu chở dầu ngoài khơi thành phố Fujairah, thuộc eo biển Hormuz ngày 25/2/2026. (Ảnh: AFP)

Pakistan đề xuất tuần tra chung eo biển Hormuz

Hãng tin Al Jazeera cho biết phái đoàn Pakistan đã đưa ra đề xuất điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai tuần tra chung để đảm bảo an toàn lưu thông.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.