Nga sẵn sàng tiếp nhận urani làm giàu của Iran để thúc đẩy hòa bình

Ngày 13/4, theo hãng tin RIA Novosti, Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng tiếp nhận lượng urani làm giàu của Iran như một phần trong thỏa thuận hòa bình tương lai với Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đề xuất này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu trong các cuộc tiếp xúc với Mỹ và các nước trong khu vực.

Ông nói với báo giới: “Đề xuất vẫn còn hiệu lực, nhưng chưa được triển khai." Ông Peskov khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến Iran.

Tuần trước, Iran và Mỹ đã nhất trí một lệnh ngừng bắn trong 2 tuần. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ vào cuối tuần qua tại thủ đô Islamabad (Pakistan) đã không đạt kết quả, làm tiêu tan hy vọng về một thỏa thuận nhanh chóng nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây xáo trộn kinh tế toàn cầu kể từ khi bùng phát vào cuối tháng 2.

Ngay sau cuộc đàm phán trực tiếp Mỹ-Iran, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực trung gian thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông.

Điện Kremlin dẫn lời ông Putin nhấn mạnh sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột này, cũng như hỗ trợ các nỗ lực trung gian hòa giải nhằm đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài tại Trung Đông.

Trong những nỗ lực riêng nhằm hạ nhiệt căng thẳng, cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp và Anh sẽ phối hợp triển khai một “sứ mệnh hòa bình đa quốc gia” nhằm khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, song tách biệt với các bên tham chiến.

Truyền thông quốc tế cho rằng sáng kiến của Pháp và Anh dường như tách biệt với kế hoạch phong tỏa do Mỹ đề xuất.

Cụ thể, trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố: “Trong những ngày tới, cùng với Vương quốc Anh, chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị với các quốc gia sẵn sàng cùng tham gia đóng góp vào một sứ mệnh đa quốc gia mang tính hòa bình nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Đây là sứ mệnh mang tính phòng vệ, tách biệt với các bên tham chiến và sẽ được triển khai ngay khi điều kiện cho phép."

Trong tuyên bố, ông Macron cũng nhấn mạnh ưu tiên đối với biện pháp ngoại giao, lưu ý “không được bỏ sót bất kỳ nỗ lực nào nhằm nhanh chóng đạt được giải pháp vững chắc và lâu dài cho cuộc xung đột tại Trung Đông."

Sau khi cuộc đàm phán trực tiếp tại Pakistan đổ vỡ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho hải quân triển khai phong tỏa eo biển Hormuz từ ngày 13/4.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump cũng cho biết “các quốc gia khác sẽ tham gia” vào hoạt động này, song không nêu cụ thể. Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết biện pháp phong tỏa sẽ bắt đầu từ 14h00 GMT ngày 13/4 (21h00 theo giờ Hà Nội), áp dụng đối với tất cả các tàu rời hoặc tìm cách cập cảng tại các cảng của Iran dọc theo tuyến hàng hải này.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định Anh sẽ không tham gia chiến dịch phong tỏa hải quân do Mỹ khởi xướng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng cho rằng tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz cần được mở lại “càng sớm càng tốt."

Phát biểu với hãng thông tấn Anadolu, ông Fidan nhấn mạnh cần tiến hành đàm phán với Iran, đồng thời sử dụng các biện pháp thuyết phục nhằm khôi phục lưu thông qua eo biển này./.

