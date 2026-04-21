Israel đóng cửa khẩu Rafah, Liên hợp quốc và EU công bố kinh phí vực dậy Dải Gaza

Cơ quan quản lý biên giới và cửa khẩu Palestine tại Dải Gaza ngày 20/4 thông báo Israel đã đóng cửa khẩu Rafah giữa vùng lãnh thổ này với Ai Cập, qua đó làm gián đoạn hoạt động vận chuyển bệnh nhân và người bị thương ra nước ngoài để điều trị.

Tuy nhiên, cơ quan này không nêu ra lý do dẫn đến quyết định của phía Israel.

Hamas lập tức chỉ trích động thái nêu trên. Trong thông điệp video, người phát ngôn Hazem Qassem cáo buộc hành động phong tỏa cửa khẩu Rafah là một phần trong ý đồ “siết chặt vòng vây” của Israel “đối với Dải Gaza.”

Ông Qassem khẳng định tình trạng hạn chế đi lại, giới hạn viện trợ và tiếp diễn những cuộc tấn công là một phần trong “chính sách có hệ thống của Israel.”

Người phát ngôn Hamas hối thúc các nhà trung gian và các bên đảm bảo lệnh ngừng bắn can thiệp và gây áp lực để phía Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Hội Trăng lưỡi đỏ Palestine ghi nhận khoảng 700 bệnh nhân đã rời Dải Gaza để điều trị ở nước ngoài kể từ khi cửa khẩu Rafah được mở lại một phần hôm 2/2.

Theo cơ quan này, hơn 18.000 bệnh nhân và người bị thương vẫn đang chờ được vận chuyển.

Trong một động thái khác, Lực lượng phòng vệ dân sự Gaza cho biết 2 người Palestine đã thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương trong những cuộc không kích của Israel nhắm vào các trạm kiểm soát của cảnh sát, lều trại của những người di tản và các cuộc tụ tập trên khắp vùng lãnh thổ của Palestine.

Trước đó, cơ quan y tế tại Dải Gaza xác nhận các bệnh viện đã tiếp nhận 2 thi thể và điều trị cho 22 người bị thương trong vòng 24 giờ qua. Con số thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10/10/2025 đã lên tới 777 người, và 2.193 người khác bị thương.

Cũng trong ngày 20/4, Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/4 công bố báo cáo ghi nhận cần hơn 71 tỷ USD trong thập kỷ tới để phục hồi và tái thiết Dải Gaza, khu vực bị tàn phá bởi xung đột trong thời gian qua.

Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn nội dung báo cáo “Gaza Rapid Damage and Needs Assessment” (RDNA - tạm dịch: Đánh giá nhanh về thiệt hại và nhu cầu ở Gaza) đánh giá hơn 2 năm xung đột tại Palestine “đã dẫn đến tổn thất nhân mạng chưa từng có và một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc.”

Theo báo cáo, ước tính nhu cầu phục hồi và tái thiết vào khoảng 71,4 tỷ USD, trong đó cần 26,3 tỷ USD trong 18 tháng đầu tiên để khôi phục các dịch vụ thiết yếu, xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng và hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Báo cáo nêu rõ: “Thiệt hại về cơ sở hạ tầng vật chất ước tính là 35,2 tỷ USD, trong khi tổn thất kinh tế và xã hội lên tới 22,7 tỷ USD.”

RDNA ghi nhận khoảng 371.888 đơn vị nhà ở đã bị phá hủy hoặc hư hại, hơn 50% bệnh viện trong khu vực không hoạt động và gần như tất cả các trường học đều bị phá hủy hoặc hư hại.

Đồng thời, 1,9 triệu người - gần như toàn bộ dân số ở Dải Gaza - đã phải di dời và hơn 60% dân số đã mất nhà cửa. Bên cạnh đó, nền kinh tế của Dải Gaza đã suy giảm tới 84%.

Báo cáo nhận định: “Quy mô và mức độ thiếu thốn trên các khía cạnh như điều kiện sống, sinh kế và thu nhập, an ninh lương thực, bình đẳng giới và hòa nhập xã hội đã đẩy lùi sự phát triển con người ở Dải Gaza tới 77 năm.”

Do đó, Liên hợp quốc và EU cho rằng “với quy mô nhu cầu khổng lồ, các nỗ lực phục hồi phải song hành với hành động nhân đạo” ở vùng lãnh thổ của Palestine, đảm bảo “quá trình chuyển đổi từ cứu trợ khẩn cấp sang tái thiết quy mô lớn.”

Các bên nhấn mạnh quá trình phục hồi và tái thiết cần phải do “người Palestine lãnh đạo” và phải bao gồm các phương pháp tích cực hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền quản lý cho Chính quyền Palestine, phù hợp với nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cuối cùng, Liên hợp quốc và EU cũng yêu cầu tạo dựng “một loạt điều kiện thuận lợi” để nghị quyết 2803 được thực hiện hiệu quả trên thực địa.

Các điều kiện đó đặc biệt phải bao gồm “lệnh ngừng bắn bền vững và an ninh đầy đủ,” “quyền tiếp cận nhân đạo không bị cản trở và khôi phục ngay lập tức các dịch vụ thiết yếu,” cũng như “sự di chuyển tự do của người dân, hàng hóa và vật liệu tái thiết, trong và giữa Dải Gaza và Bờ Tây”./.

