Tàu chở LNG đầu tiên rời Vùng Vịnh qua eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã rời khỏi Vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, đánh dấu chuyến hàng LNG đầu tiên được vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Hãng theo dõi hàng hải Kpler ngày 28/4 công bố dữ liệu cho thấy tàu Mubaraz của Adnoc, công ty dầu khí quốc gia Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã vận chuyển hơn 130.000m3 LNG qua eo biển Hormuz.

Lô hàng này được bốc tại đảo Das của UAE từ ngày 2/3 và đã rời khỏi Vùng Vịnh trong tháng 4.

Tàu Mubaraz đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) từ cuối tháng 3 trước khi phát tín hiệu trở lại khi ở ngoài khơi Ấn Độ vào ngày 28/4. Các chuyên gia nhận định tàu có thể đã vượt qua eo biển Hormuz vào ngày 18-19/4.

Trước đó, chỉ có tàu Sohar LNG đi qua eo biển kể từ đầu tháng 3 nhưng gần như không chở hàng. Việc tàu Mubaraz vận chuyển LNG đầy tải được xem là dấu hiệu bước đầu cho thấy hoạt động vận tải năng lượng có thể đang dần được nối lại, dù còn nhiều rủi ro.

Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. (Ảnh: AA/TTXVN)

Thị trường LNG là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất từ việc gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz. Việc hạn chế tàu qua lại trong thời gian qua đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và khiến giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Giới phân tích cho rằng dù đã có tín hiệu phục hồi, lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn ở mức rất hạn chế và phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến an ninh khu vực cũng như tiến triển của các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột.

Trong bối cảnh đó, nhiều nước tiếp tục lo ngại về tác động lan tỏa tới thị trường năng lượng và các lĩnh vực kinh tế liên quan.

Tại khu vực Đông Nam Á, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines, ông Francisco Tiu Laurel Jr. nhấn mạnh cú sốc năng lượng toàn cầu đang tạo áp lực gia tăng đối với lĩnh vực nông nghiệp trong khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines đã nói như vậy khi phát biểu tại phiên họp cấp bộ trưởng Hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 38 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tổ chức tại Bandar Seri Begawan (Brunei) từ ngày 23-24/4.

Theo ông, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và phân bón, kéo theo giá cả tăng cao và gây rủi ro đối với an ninh lương thực toàn cầu.

Tại Philippines, giá nhiên liệu và phân bón leo thang đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong vụ gieo trồng mùa mưa sắp tới. Ông cho biết chi phí sản xuất và vận chuyển tăng sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành giá bán lẻ cao hơn đối với các mặt hàng nông sản, gây sức ép lên người tiêu dùng.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực nhằm bảo đảm an ninh lương thực tại châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục tác động đến kinh tế toàn cầu.

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại châu Âu, Chính phủ Thụy Điển ngày 28/4 cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không do gián đoạn nguồn cung liên quan đến xung đột Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Năng lượng Ebba Busch cho biết đây là cảnh báo sớm dựa trên đánh giá của Cơ quan Năng lượng Thụy Điển.

Phát biểu tại buổi họp báo chung cùng với Thủ tướng Ulf Kristersson và Giám đốc Cơ quan Năng lượng Thụy Điển Caroline Asserup, bà Busch nhấn mạnh ngay cả khi đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran, nguồn cung dầu khí cũng cần thời gian để khôi phục.

Theo bà, mặc dù hiện chưa xuất hiện tình trạng thiếu hụt mang tính hệ thống trong Liên minh châu Âu (EU), song rủi ro đang gia tăng khi khoảng 20% lượng nhiên liệu bay của EU phụ thuộc vào tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Thủ tướng Kristersson cho rằng Thụy Điển ít chịu tác động hơn so với nhiều quốc gia khác nhờ cơ cấu sản xuất điện dựa chủ yếu vào năng lượng hạt nhân, thủy điện và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, ông cảnh báo nước này vẫn có thể bị ảnh hưởng nếu xung đột kéo dài và leo thang.

Trong khi đó, đà tăng của chi phí năng lượng do gián đoạn nguồn cung đang làm gia tăng lo ngại về lạm phát trong người dân Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Khảo sát mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố ngày 28/4 cho thấy kỳ vọng trung bình về lạm phát trong 12 tháng tới đã tăng lên 4% trong tháng 3, từ mức 2,5% trong tháng 2.

Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát trong 3 năm tới cũng tăng lên 3%, so với 2,5% trước đó. ECB theo dõi chặt chẽ diễn biến kỳ vọng lạm phát, trong bối cảnh cơ quan này đang cân nhắc tăng lãi suất nếu giá tiêu dùng tăng nhanh do tác động từ xung đột tại Trung Đông.

ECB dự kiến sẽ họp vào ngày 30/4 để đánh giá triển vọng chính sách. Chi phí năng lượng tăng đã đẩy lạm phát tại Eurozone lên 2,6% trong tháng 3 vừa qua trong bối cảnh ECB đặt mục tiêu lạm phát là 2%./.

