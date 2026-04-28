Tổng thống Iraq chỉ định Thủ tướng lâm thời

Ngày 27/4, Tổng thống Iraq Nizar Amedi đã chính thức chỉ định ông Ali al-Zaidi làm Thủ tướng lâm thời, giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới trong vòng 30 ngày.

Theo hãng thông tấn INA của Iraq, quyết định này được đưa ra sau khi ông Ali al-Zaidi nhận được đề cử từ Khung Phối hợp (CF) - liên minh nghị viện lớn nhất gồm các đảng Shi'ite.

Ông al-Zaidi là nhân vật có uy tín với sự nghiệp trải dài trong các lĩnh vực tài chính, học thuật và truyền thông. Hiện ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty quốc gia Holding.

Trước đó, vào tháng 1, CF từng đề cử cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki cho vị trí này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích đề cử này, cảnh báo Washington “sẽ không còn hỗ trợ Iraq,” trong khi ông al-Maliki gọi đây là hành động can thiệp và vi phạm chủ quyền Iraq.

Theo hệ thống phân chia quyền lực tại Iraq sau năm 2003, chức tổng thống do người Kurd nắm giữ, Chủ tịch Quốc hội là người Sunni, và Thủ tướng thuộc cộng đồng người Shi'ite./.

