Quốc hội Iraq bầu ông Nizar Amidi làm tổng thống

Hoàng Nhật
Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Iraq ở thủ đô Baghdad. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 11/4, với 227 phiếu ủng hộ, Quốc hội Iraq đã bầu ông Nizar Amidi, thành viên Ban Chính trị của đảng Liên minh Yêu nước Kurdistan (PUK), làm Tổng thống mới của đất nước.

Như vậy, ông Amidi trở thành Tổng thống thứ 6 của Cộng hòa Iraq kể từ năm 2003.

Ông Amidi đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký, trong đó có Ngoại trưởng đương nhiệm Iraq Fuad Hussein.

Theo Hiến pháp Iraq, Tổng thống có 15 ngày để giao nhiệm vụ cho ứng cử viên của khối nghị viện lớn nhất tiến hành thành lập chính phủ và đảm nhận chức Thủ tướng.

Tháng Một vừa qua, Khối nghị viện chiếm ưu thế hiện nay, là Khung điều phối các phe phái Shi'ite, đã thông báo rằng sẽ đề cử cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki, bất chấp sự phản đối từ phía Mỹ.

Khối này hiện phải quyết định có tiếp tục tiến hành đề cử ông al-Maliki hay lựa chọn một ứng cử viên khác.

Quyền Thủ tướng đương nhiệm Mohammed Shia al-Sudani trước đó từng là đối thủ chính của ông al-Maliki trong cuộc đua tranh đề cử, nhưng sau đó đã rút lui để nhường đường cho ông./.

(TTXVN/Vietnam+)
