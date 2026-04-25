Iran nêu lập trường trước thềm đàm phán gián tiếp với Mỹ

Theo hãng thông tấn Tasnim ngày 25/4, Iran tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya (còn gọi là Bộ Tư lệnh Quân sự khẩn cấp) của nước này cho biết sẽ có phản ứng nếu Mỹ tiếp tục các biện pháp kiểm soát hàng hải trong khu vực.



Thông báo của cơ quan này khẳng định Iran đang theo dõi chặt chẽ tình hình và hoạt động tại khu vực, đồng thời nhấn mạnh vai trò kiểm soát eo biển Hormuz. Phía Iran cũng nêu khả năng sẽ có các biện pháp đáp trả trong trường hợp cần thiết.



Iran đưa ra tuyên bố như vậy trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao tiếp tục được thúc đẩy thông qua các kênh trung gian, trong đó có Pakistan. Theo hãng thông tấn Tasnim ngày 25/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã có cuộc gặp với Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Thống chế Asim Munir, tại thủ đô Islamabad.

Đây là điểm dừng chân đầu tiên của Ngoại trưởng Iran trong khuôn khổ chuyến công du gồm 3 chặng, bao gồm Oman và Nga.



Theo Bộ Ngoại giao Iran, trong chuyến thăm lần này, Ngoại trưởng Araghchi sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với các quan chức Mỹ.

Hãng thông tấn Tasnim cho biết trong thời gian ở Islamabad, ông Araghchi chỉ làm việc với phía Pakistan để trao đổi về quan điểm của Iran liên quan đến việc chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel.

Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) cho biết dù không có kế hoạch gặp phía Mỹ, Tehran vẫn coi Islamabad là “cầu nối” để truyền tải các lập trường của mình nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Theo báo Times of Israel ngày 25/4, trong khuôn khổ chuyến thăm Islamabad, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chuyển tới phía Pakistan các đề xuất đàm phán của Tehran, đồng thời nêu quan điểm về một số nội dung do Mỹ đưa ra.



Cùng ngày, Nhà Trắng thông báo đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Donald Trump - sẽ lên đường đến Islamabad (Pakistan) vào ngày 25/4 để tiến hành các cuộc đàm phán với đại diện Iran.



Trước đó, các cuộc đàm phán tại Islamabad trong tháng 4 không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh còn tồn tại khác biệt giữa Mỹ và Iran. Phía Iran cho rằng việc nối lại tiến trình đàm phán phụ thuộc vào một số điều kiện, trong đó có vấn đề liên quan các biện pháp kiểm soát hàng hải hiện nay.



Ở khía cạnh kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 25/4 cho rằng yếu tố tài chính đang nổi lên là vấn đề trọng tâm trong bối cảnh căng thẳng hiện nay giữa Iran và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế đất nước.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf đề cập đến các phát biểu gần đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent về việc kích hoạt một số thỏa thuận hoán đổi tiền tệ nhất định nhằm ngăn chặn tình trạng mà giới chức Mỹ miêu tả là tình trạng bán tháo tài sản Mỹ một cách mất kiểm soát.

Theo ông, một số tổ chức nắm giữ trái phiếu Mỹ có thể đối mặt với những ràng buộc nhất định trong hoạt động bán ra. Ông cho rằng điều này phản ánh mức độ nhạy cảm của hệ thống tài chính Mỹ trước các đợt bán trái phiếu quy mô lớn.

Trong trường hợp điều kiện thị trường diễn biến bất lợi, khả năng bán ra các tài sản này có thể tiếp tục bị hạn chế hơn, qua đó làm gia tăng quan ngại về ổn định thị trường và là lý do khiến vấn đề tài chính được đặc biệt lưu ý.



Trong khi đó, trên thực địa, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 24/4 thông báo một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Rafael Peralta (DDG 115) của Mỹ đã chặn một tàu treo cờ Iran đang tìm cách di chuyển tới một cảng của nước này.

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ lưu ý lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz nhằm vào tàu và cảng của Iran vẫn đang được duy trì.

Trước đó một ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ đã buộc 31 tàu có liên hệ với Iran phải quay đầu hoặc trở về cảng./.

