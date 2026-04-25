Lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz vẫn rất thấp so với trước xung đột

Dữ liệu vận tải ngày 24/4 cho thấy chỉ có 5 tàu, trong đó có một tàu chở sản phẩm dầu mỏ của Iran, đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ, sau khi Iran bắt giữ hai tàu container trong tuần này và Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

Lưu lượng vận tải biển đi qua tuyến đường thủy quan trọng này trong thời gian thực hiện thoả thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn rất thấp so với mức trung bình 140 lượt tàu đi qua mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2.

Theo công ty phân tích dữ liệu Kpler và dữ liệu theo dõi trên nền tảng MarineTraffic, tàu chở sản phẩm dầu mỏ Niki mang cờ Iran là tàu đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, nằm trong số ít tàu rời khỏi eo biển mà không có điểm đến được ghi rõ.

Siêu tàu chở dầu Helga mang cờ Comoros đã đến một cảng xếp dỡ dầu ngoài khơi ở cảng Basra phía nam Iraq vào ngày 24/4, là tàu thứ hai đến nước này kể từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Tập đoàn vận tải container Hapag-Lloyd cũng vào ngày 24/4 cho biết một trong những tàu của họ đã vượt qua eo biển Hormuz nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về hoàn cảnh hoặc thời gian.

Việc Iran sử dụng một loạt tàu nhỏ, tốc độ cao để bắt giữ hai tàu container gần eo biển Hormuz hôm 22/4 đã làm gia tăng lo ngại trong nhiều công ty vận tải biển và dầu khí về an toàn cho các thủy thủ, tàu thuyền và hàng hóa khi đi qua khu vực này.

Theo phân tích từ Lloyd's List Intelligence, từ ngày 22/4 đến đầu ngày 23/4, 7 tàu đã đi qua eo biển Hormuz, 6 trong số đó có liên quan đến thương mại với Iran.

Giám đốc phụ trách an toàn và an ninh tại hiệp hội vận tải biển BIMCO, Jakob Larsen, cho biết, đối với hầu hết các công ty vận tải biển, họ sẽ cần một lệnh ngừng bắn ổn định và sự đảm bảo từ cả hai phía của cuộc xung đột rằng việc đi qua eo biển Hormuz là an toàn./.

