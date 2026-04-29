Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất gần 4 tuần trong phiên giao dịch ngày 28/4, giữa bối cảnh lo ngại lạm phát kéo dài sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Giá vàng giao ngay giảm 1,7% xuống còn 4.600,61 USD/ounce vào lúc 13 giờ 42 phút giờ New York (tức 1 giờ 42 phút sáng 29/4 giờ Việt Nam), sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 2/4. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên giảm 1,8% xuống 4.608,40 USD/ounce.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng diễn biến này phản ánh tâm lý bi quan trở lại đối với tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Theo ông, chính quyền Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất từ Iran, khiến eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa. Điều này đã đẩy giá dầu tăng lên và làm dấy lại lo ngại về lạm phát trước thềm cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong tuần này, qua đó kéo giá vàng xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tuần.

Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran, làm suy giảm kỳ vọng về khả năng chấm dứt cuộc xung đột đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng, thúc đẩy lạm phát và khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Giá dầu tăng khi các nỗ lực chấm dứt xung đột Iran rơi vào bế tắc, khiến eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị đóng cửa, làm hạn chế nguồn cung từ Trung Đông.

Cùng lúc, UAE tuyên bố sẽ rời Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và OPEC+. Giá dầu thô ở mức cao làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó làm tăng khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao.

Dù vàng thường được coi là kênh trú ẩn trước lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này do không sinh lời.

Giới đầu tư hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kéo dài hai ngày và kết thúc vào 29/4 (giờ địa phương). Đồng thời, các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau đó cũng sẽ được theo dõi sát sao để tìm tín hiệu về triển vọng chính sách.

Ngoài Fed, các quyết định chính sách từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng trung ương Canada (BoC) trong tuần này cũng nằm trong tầm chú ý của thị trường.

Ở một diễn biến khác, dữ liệu từ Cơ quan Thống kê và Điều tra dân số Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - đã nhập khẩu ròng 47,866 tấn vàng từ Hong Kong trong tháng 3/2026, tăng so với mức 46,249 tấn của tháng Hai.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2,7% xuống 73,43 USD/ounce; bạch kim giảm 1,5% xuống 1.953,32 USD/ounce; trong khi palladium giảm 0,8% xuống còn 1.465,42 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cuối phiên 28/4, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 164,50-167,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

