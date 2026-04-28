Giá vàng trong nước đi xuống, giao dịch quanh ngưỡng 168,5 triệu đồng

Mở cửa phiên sáng nay (28/4), thị trường kim loại quý trong nước tiếp tục giảm thêm 300.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm cũng giảm 2 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 166 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 168,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này đã giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày 25/4.

Tuy vậy, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lại không có biến động, giữ nguyên ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức 165,8-168,8 triệu đồng/lượng, đi ngang.

Trái lại, Công ty Phú Quý niêm yết giá từ 165,5 triệu đồng đến 168,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 300.000 đồng.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3-3,5 triệu đồng/lượng nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này hiện đang dao động quanh ngưỡng 4.674 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 148,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.111 đồng/USD, giảm 2 đồng so với chốt phiên hôm trước (24/4).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm tương ứng 2 đồng so với chốt phiên ngày 24/4. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.106-26.366 đồng/USD (mua vào - bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.125-26.366 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.136-26.366 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.140-26.366 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giảm trước thềm các cuộc họp quan trọng của nhiều ngân hàng trung ương Mặc dù giới đầu tư luôn coi vàng là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng mức lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này.