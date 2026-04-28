Giá vàng ngày 28/4: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vào sáng 28/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.682,13 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 của Mỹ cũng giảm 1% xuống 4.693,70 USD/ounce.

Nguyên nhân chính kìm hãm giá vàng là giá năng lượng tăng cao đang làm thổi bùng lo ngại lạm phát. Hiện giá dầu Brent đã chạm mức cao nhất trong 3 tuần qua do eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí đường biển toàn cầu, vẫn gần như đóng cửa hoàn toàn.

Chuyên gia Melek phân tích thêm với mức lạm phát cao gấp đôi mục tiêu đề ra, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ rất khó cắt giảm lãi suất trong những tháng tới, và đây tiếp tục là một tín hiệu tiêu cực đối với vàng. Mặc dù giới đầu tư luôn coi vàng là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng mức lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này.

Tại Việt Nam, vào sáng 28/4, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 166,30-168,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 28/4:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: