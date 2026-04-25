Quảng Trị là vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa, sở hữu hệ sinh thái thiên nhiên đa dạng đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá phát triển du lịch. Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài viết về chủ đề “Du lịch Quảng Trị bứt phá và chuyển mình” nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh cũng như sự chủ động của địa phương chuẩn bị cho mùa cao điểm mùa du lịch 2026; nêu những giải pháp dài hạn của địa phương để từng bước chuyển hóa lợi thế thành động lực tăng trưởng, hướng tới xây dựng du lịch trở thành trụ cột kinh tế quan trọng theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng và bền vững.

Bài 2: Quảng Trị sẵn sàng cho mùa du lịch 2026 thành công

Dự báo lượng khách du lịch Hè 2026 tiếp tục gia tăng, tỉnh Quảng Trị đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, địa phương kỳ vọng tạo bước chuyển rõ nét, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực miền Trung.

Chỉnh trang điểm đến, ngăn chặn tình trạng chèo kéo

Chuẩn bị cho cao điểm du lịch Hè 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm quy định pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Các cơ sở lưu trú rà soát, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, từ phòng nghỉ, điện, điều hòa đến thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm được tăng cường nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Tại khu vực trung tâm, hoạt động du lịch ở phường Đồng Hới diễn ra sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Trong 3 tháng đầu của năm 2026, địa phương đón gần 390.000 lượt khách. Hệ thống lưu trú với 163 cơ sở, gồm 86 khách sạn và 77 nhà nghỉ, homestay, cơ bản đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè, Ban Quản lý Dịch vụ công ích phường Đồng Hới đã triển khai san gạt bãi cát Nhật Lệ, Bảo Ninh; tổng vệ sinh môi trường; sàng lọc, làm sạch cát; lắp đặt sân bóng công cộng; cắm mới hệ thống biển báo tuyên truyền; tu sửa nhà vệ sinh công cộng, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp.

Đoàn viên thanh niên nhặt rác tại bãi biển Bảo Ninh, phường Đồng Hới. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ông Phan Mạnh Hùng, Bí thư phường Đồng Hới, cho biết địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chỉnh trang, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển thêm các điểm check-in tại bãi biển; hướng dẫn các hộ kinh doanh nâng cấp kiốt, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, sẵn sàng phục vụ du khách và các sự kiện lớn trong cao điểm mùa du lịch Quảng Trị năm 2026.

Điểm nhấn nổi bật du lịch là Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị năm 2026, diễn ra từ ngày 24/4-1/5 với chuỗi hoạt động kéo dài liên tục trong 8 ngày. Đây không chỉ là sự kiện mở màn cho mùa du lịch hè mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh điểm đến Quảng Trị tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Không gian lễ hội được mở rộng với các hoạt động phong phú như: Lễ hội ẩm thực, phố đi bộ, trình diễn nhạc nước và bắn pháo hoa tầm thấp vào các ngày cao điểm tại phường Đồng Hới.

Đặc biệt, Lễ hội ẩm thực quy tụ khoảng 100 gian hàng, giới thiệu các món ăn đặc trưng, sản phẩm OCOP và không gian văn hóa vùng miền, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn bản sắc địa phương.

Tại các điểm du lịch thuộc Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, các bên liên quan huy động tối đa nhân lực để chỉnh trang hạ tầng, bổ sung tiện ích, làm mới sản phẩm. Riêng tại điểm du lịch Sông Chày-Hang Tối, các hạng mục trò chơi như giữ thăng bằng trên dây, đu dây nhảy sông, cầu vượt chướng ngại vật, cầu phao nổi... đang được hoàn thiện, đưa vào khai thác.

Ông Trần Quốc Lữu, Quản lý điểm du lịch Sông Chày-Hang Tối, thông tin việc làm mới sản phẩm được thực hiện thường xuyên nhằm tăng sức hấp dẫn cho điểm đến. Đơn vị đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn, từ trang thiết bị bảo hộ đến lực lượng cứu hộ túc trực, đảm bảo tất cả các hạng mục được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào khai thác cho cao điểm mùa du lịch.

Theo ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, các điểm du lịch khác do đơn vị quản lý cũng đang được nâng cấp đồng bộ.

Du khách háo hức chờ trải nghiệm đốt lửa trại tại Phong Nha Valley (xã Phong Nha, Quảng Trị). (Ảnh: TTXVN phát)

Các tuyến tham quan như động Phong Nha, động Tiên Sơn được cải tạo hệ thống chiếu sáng, bến thuyền, lối đi; bổ sung các điểm check-in mới, tạo sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan tự nhiên và dịch vụ trải nghiệm.Các khu, điểm du lịch tăng cường kiểm tra, bổ sung hệ thống biển báo, cảnh báo an toàn; trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp lữ hành xây dựng các tour tuyến liên hoàn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Công tác quản lý dịch vụ cũng được siết chặt. Các kiốt, nhà hàng trong khu du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng được quán triệt thực hiện niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh thực phẩm; đội ngũ nhân viên, hướng dẫn viên được yêu cầu phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện.

Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng cũng phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết ngăn chặn tình trạng chèo kéo, “chặt chém” du khách.

Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 780 cơ sở lưu trú, cung ứng 12.000 phòng và 22.500 giường, cơ bản giải quyết được áp lực quá tải mùa du lịch hè cao điểm. Trong đó, 34 khách sạn đạt chuẩn sao mở ra khả năng đón tiếp khách MICE và nhóm khách quốc tế cao cấp - phân khúc có khả năng tạo giá trị gia tăng cao.

Không chỉ làm mới sản phẩm, Quảng Trị còn nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là hệ thống lưu trú và dịch vụ ăn uống. Các khách sạn, nhà nghỉ, homestay, nhà hàng tích cực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng phục vụ; thực hiện nghiêm việc niêm yết giá công khai, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Tại Nhà hàng Mực Nhảy (phường Đồng Hới), bên cạnh đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhà hàng đầu tư mở rộng thêm một cơ sở mới, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, bàn ghế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của du khách.

Ông Đặng Văn Chiến, Quản lý nhà hàng Mực Nhảy, cho biết lợi thế của nhà hàng là không gian hướng biển, du khách có thể ngắm cầu Nhật Lệ lung linh về đêm. Vào dịp cao điểm, mỗi ngày nhà hàng phục vụ từ 300-500 lượt khách. Đội ngũ nhân viên, đầu bếp được tập huấn nâng cao tay nghề, chú trọng từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, phục vụ, đặc biệt là đảm bảo nguồn hải sản tươi sống, giá cả hợp lý.

Không gian du lịch tại các điểm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) được quy hoạch hài hòa với hệ sinh thái rừng tự nhiên, mang lại cảm giác gần gũi cho du khách. (Ảnh: TTXVN phát)

Homestay Hồ Khanh (xã Phong Nha) đã nâng cấp hệ thống 15 phòng nghỉ theo hướng thân thiện với môi trường, bổ sung tiện nghi, cải thiện không gian sinh hoạt chung, mang lại trải nghiệm gần gũi thiên nhiên.

Khu lưu trú sử dụng vật liệu địa phương, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, đồng thời bố trí thêm các khu vực nghỉ ngơi ngoài trời.

Anh Hồ Hoàn, Quản lý homestay Hồ Khanh, cho biết cùng với nâng cao chất lượng phòng ở, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn, nhất là phòng cháy, chữa cháy.

Hệ thống báo cháy, bình chữa cháy, lối thoát hiểm được kiểm tra, bổ sung đầy đủ; nhân viên được tập huấn kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, chuyên nghiệp.

Trong cao điểm mùa du lịch, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy được đẩy mạnh; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng “chặt chém” du khách.

Đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Trị) khẳng định đơn vị đã tổ chức ký cam kết, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo quy trình chế biến an toàn.

Đối với hệ thống lưu trú, công tác phòng cháy, chữa cháy được đặc biệt chú trọng, các khách sạn thường xuyên kiểm tra, bảo trì thiết bị, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản từ hạ tầng, sản phẩm đến dịch vụ, Quảng Trị đang sẵn sàng bước vào mùa du lịch cao điểm năm 2026 với nhiều kỳ vọng bứt phá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế./.

