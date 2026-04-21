Khi làng lụa trở thành điểm đến: Trung tâm dệt ở Kyoto và gợi mở cho Vạn Phúc

Nếu có dịp ghé thăm cố đô Kyoto của Nhật Bản, ít ai bỏ qua Trung tâm dệt Nishijin - nơi du khách được chiêm ngưỡng những màn trình diễn kimono ấn tượng và tìm hiểu quy trình dệt nên trang phục truyền thống của người Nhật Bản.

Tại đây, kimono không chỉ được trưng bày như một sản phẩm, mà được kể lại như một phần linh hồn của người Nhật.

Kimono đã gắn liền với hình ảnh Nhật Bản qua nhiều thế kỷ. Du khách đến Nishijin không chỉ xem dệt vải, mà còn được dẫn dắt qua một hành trình văn hóa được thiết kế bài bản, nơi mỗi sợi tơ đều mang câu chuyện của lịch sử.

Ở Việt Nam, Làng lụa Vạn Phúc cũng đang từng bước đi trên hành trình ấy - hành trình trở thành một điểm đến văn hóa đặc sắc, nơi nghề truyền thống được gìn giữ và kể lại trong nhịp sống đương đại.

Với bề dày lịch sử, tinh hoa nghề nghiệp và những lợi thế đặc trưng của một làng nghề thủ công tiêu biểu, Vạn Phúc (Hà Nội) vinh dự là một trong hai làng nghề đầu tiên của Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu (World Crafts Cities Network). Đây không chỉ là danh hiệu, mà là cơ hội để làng nghề kết nối quốc tế, gia tăng giá trị thương hiệu và phát triển bền vững trên nền tảng di sản.

Dù đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng của Thủ đô nhưng Làng lụa Vạn Phúc vẫn còn một số khoảng trống nếu so sánh với mô hình Trung tâm dệt Nishijin tại Kyoto.

Khi ghé thăm Trung tâm dệt Nishijin tại Kyoto, du khách không chỉ xem dệt lụa mà còn được trải nghiệm một “bảo tàng sống” của nghề truyền thống. Từ không gian trưng bày lịch sử, khu trình diễn dệt thủ công, biểu diễn Kimono định kỳ trong ngày, đến khu bán lẻ cao cấp - tất cả được tổ chức như một chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh, chuyên nghiệp và có chiều sâu văn hóa.

Trung tâm dệt Nishijin tại Kyoto. (Nguồn: Pinterest)

Hiện nay, Làng lụa Vạn Phúc đang thiếu một bảo tàng nghề quy mô và hiện đại như vậy. Vạn Phúc hiện chủ yếu là không gian mở, các hộ gia đình tự sản xuất và bán hàng. Du khách tham quan phần lớn mang tính tự phát, thiếu một trung tâm tổng hợp giới thiệu lịch sử, kỹ thuật dệt cổ, hiện vật quý hay câu chuyện về các nghệ nhân qua nhiều thế hệ.

Ngoài ra, trải nghiệm trình diễn ở Vạn Phúc vẫn chưa được tổ chức bài bản. Ở Nishijin, các suất trình diễn Kimono diễn ra theo khung giờ cố định, có sân khấu, ánh sáng và thuyết minh chuyên nghiệp. Vạn Phúc vẫn chưa xây dựng được những chương trình biểu diễn lụa định kỳ (ví dụ trình diễn áo dài lụa, trình diễn quy trình dệt cổ) để tạo “điểm nhấn” giữ chân du khách lâu hơn.

So với việc Nishijin được thiết kế như một điểm đến toàn cầu, dễ tiếp cận với du khách từ khắp nơi, thì tính quốc tế hóa của Vạn Phúc còn hạn chế. Thông tin song ngữ, hướng dẫn viên chuyên sâu về lịch sử-kỹ thuật dệt, hay các tour trải nghiệm dành riêng cho khách nước ngoài tại Vạn Phúc vẫn còn chưa đồng bộ.

Tại Kyoto, nghề dệt không chỉ là sản xuất mà còn gắn với trường đào tạo, thiết kế thời trang và nghiên cứu bảo tồn. Trong khi đó, Vạn Phúc thiếu sự liên kết giữa du lịch-giáo dục, vẫn chưa khai thác mạnh yếu tố này để trở thành không gian giao thoa giữa truyền thống và sáng tạo đương đại.

Chợ Lụa Vạn Phúc. (Nguồn: Vietnam+)

Dù vậy, nếu Kyoto đã làm được điều khiến kimono trở thành biểu tượng văn hóa sống động của Nhật Bản, thì Vạn Phúc cũng đang dệt nên câu chuyện của riêng mình: câu chuyện về một làng nghề nghìn năm tuổi biết thích nghi mà không đánh mất cội nguồn.

Với việc tổ chức không gian phát triển du lịch làng nghề theo Quyết định mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hy vọng mỗi du khách khi đến với Vạn Phúc đều rời đi với cảm nhận rằng trong từng thước lụa mềm mại kia là nhịp thở của thời gian, là bàn tay khéo léo của người thợ và là một phần tâm hồn Việt Nam được dệt nên qua nhiều thế kỷ./.

Phê duyệt quy hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề dệt lụa truyền thống Vạn Phúc Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc, tỷ lệ 1/500 vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành.