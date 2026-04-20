Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập: “Địa chỉ đỏ” bồi đắp lý tưởng cách mạng

Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ vật vô giá về cuộc đời một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, mà còn trở thành “trường học thực tế” sinh động, nơi khơi dậy lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay.

Hun đúc ý chí của người cộng sản kiên trung

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay thuộc xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh).

Trải qua gần 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư (1936-1938), ông đã cùng Trung ương Đảng đề ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, góp phần khôi phục hệ thống tổ chức Đảng, củng cố phong trào cách mạng trong giai đoạn đầy khó khăn.

Cuộc đời của ông là tấm gương sáng về ý chí kiên trung, tinh thần cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Về thăm mảnh đất Cẩm Hưng vào những ngày tháng Tư lịch sử, khi sắc đỏ của cờ hoa rợp bóng các cung đường, Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập nằm yên bình giữa những đồi cây và vườn đào xanh ngát. Quần thể di tích bao gồm khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Khu mộ ông nằm trên đồi Đồng Lem với diện tích hơn 1ha, được xây dựng vào năm 2009. Phía sau phần mộ khắc câu nói nổi tiếng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động.”

Nằm trong khuôn viên khu mộ có phần mộ song thân của ông là cụ ông Hà Huy Tương và cụ bà Nguyễn Thị Lộc.

Cách khu mộ hơn 1km là Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Khu lưu niệm được Bộ Văn hóa-Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2004.

Tháng 11/2015, Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức 49,241 tỷ đồng. Dự án vừa hoàn thành đón khách trở lại tham quan đúng dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026).

Tại Khu lưu niệm, ngôi nhà tranh vách đất đơn sơ - nơi Tổng Bí thư Hà Huy Tập cất tiếng khóc chào đời và sống những năm tháng tuổi thơ vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Từng hiện vật như chiếc giường tre, bộ phản gỗ, nếp nhà tranh mộc mạc… đều kể lại câu chuyện về tuổi thơ nghèo nuôi chí lớn của người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Phía trước ngôi nhà tranh là nhà trưng bày - nơi lưu giữ tranh ảnh, tư liệu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đặc biệt, trong số các tư liệu còn lưu giữ bút tích của ông trong bức thư cuối cùng trước khi bị tử hình viết gửi người em rể Nguyễn Đình Cương với lời nhắn: “Nếu tôi phải bị chết thì... gia đình và bạn hữu chớ xem tôi như là người chết mà phải buồn; trái lại, nên xem tôi như là người còn sống nhưng đi vắng một thời gian vô hạn... mà thôi!”

Trong khuôn viên Khu lưu niệm còn có nhà tưởng niệm - nơi du khách dâng hương, tưởng nhớ người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc. Ở đây có 3 cụm tượng làm bằng đá xanh, được đặt tên là Cội nguồn, Nỗi đau mất nước và Chân lý cách mạng.

Góc trưng bày về quê hương, dòng họ tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Với 35 năm tuổi đời, trải qua gần 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần hai năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng (tháng 7/1936 đến tháng 3/1938) với nhiều bí danh và tên gọi khác nhau, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã có nhiều chủ trương, quyết sách lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Ông đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong lời tuyên bố đanh thép trước tòa án đế quốc, nêu cao khí tiết của người cách mạng, bác lại lời cầu xin của trạng sư bào chữa, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã khảng khái tuyên bố: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động!”

Lan tỏa giá trị di sản trong giáo dục thế hệ trẻ

Ngày nay, Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy đã trở thành một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút hàng vạn lượt khách tham quan, đặc biệt là các thế hệ đảng viên, đoàn viên, thanh niên.

Đến đây, thế hệ trẻ được trực tiếp nghe những câu chuyện cảm động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập thông qua giọng kể truyền cảm của các hướng dẫn viên. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đã tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ, lễ kết nạp đoàn viên, đảng viên ngay tại không gian linh thiêng này.

Anh Nguyễn Thế Hoàng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đứng trước anh linh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, mỗi cán bộ, đảng viên trong đoàn đều cảm thấy xúc động và tự hào. Việc tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nhân dịp 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc để mỗi người tự soi, tự sửa lại mình.

Những câu chuyện về bản lĩnh kiên cường, sự hi sinh anh dũng và đặc biệt là tư duy lý luận sắc bén của ông là bài học vô giá về lòng trung thành với Đảng, với nhân dân.

Đối với những cán bộ ngành Kiểm sát, tinh thần “giữ vững kỷ luật, kỷ cương” của Tổng Bí thư Hà Huy Tập chính là kim chỉ nam để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự hi sinh của các thế hệ đi trước cho nền độc lập hôm nay.

Để khu di tích luôn là điểm đến hấp dẫn và trang nghiêm, Ban Quản lý luôn nỗ lực trong việc chỉnh trang cảnh quan và đổi mới phương thức đón tiếp.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, khu di tích đã đón 180.000 lượt khách đến tham quan, dâng hương. Đặc biệt, bước vào tháng cao điểm tri ân (tháng 4), lượng khách đã tăng cao với hơn 12.000 lượt.

Trao đổi về công tác chuẩn bị và đón tiếp, ông Ngô Đức An, Phó Trưởng ban phụ trách Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập cho biết Ban Quản lý đã chủ động phân công đội ngũ thuyết minh viên trực 100% quân số vào các ngày lễ và cuối tuần, đảm bảo mỗi đoàn khách đều được phục vụ chu đáo, tận tình. Bên cạnh đó, đơn vị đặc biệt chú trọng việc chỉnh trang khuôn viên, trồng thêm hoa và cây xanh, tạo không gian tôn nghiêm để du khách có cảm giác thư thái, thành kính nhất khi đến với "địa chỉ đỏ" này./.

