Phù hoa từ mảnh vụn: Chuyện về ngôi chùa "tái chế" độc nhất Việt Nam

Được ghép từ hàng triệu mảnh sành sứ, chùa Linh Phước – hay còn gọi là chùa Ve Chai – đã xác lập hàng loạt kỷ lục thế giới và Việt Nam, trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách thập phương.

Tọa lạc trên quốc lộ 20, thuộc phường Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, chùa Linh Phước từ lâu đã trở thành một biểu tượng kiến trúc tâm linh đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng. Được khởi công xây dựng từ năm 1949, trải qua nhiều thăng trầm và các đợt trùng tu lớn, đến nay, ngôi chùa sở hữu quy mô bề thế trên diện tích hơn 6.600m2.

Điều làm nên sự khác biệt, khiến Linh Phước được người dân định danh bằng cái tên gần gũi – "Chùa Ve Chai" – chính là lớp áo được khảm hoàn toàn từ hàng triệu mảnh sành, sứ và vỏ chai thủy tinh. Từ cổng tam quan, vách tường cho đến những cột rồng uốn lượn, tất cả đều được tạo tác tỉ mỉ, biến những vật liệu tưởng chừng đã bỏ đi thành một quần thể nghệ thuật đa sắc và sống động./.